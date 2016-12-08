İşte son 16'ya kalan takımlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, altıncı ve son hafta grup maçlarının ardından Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester City, Porto, Juventus ve Sevilla son 16 turuna kaldı.

Ligde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

E Grubu maçında son 16 turuna daha önceden kalmayı garantileyen Alman ekibi Bayer Leverkusen ağırladığı Monaco'yu 3-0 yendi. Bir asist yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 67 dakika sahada kalırken, Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan da Alman takımında ilk 11'de yer buldu.

Grubun diğer maçında ise İngiliz ekibi Tottenham konuk ettiği Rus takımı CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup etti. CSKA Moskova'nın 7 yıldır teknik direktörlüğünü yürüten Leonid Slutsky takımın başında son maçına çıktı.

Monaco lider, Bayer Leverkusen de ikinci olarak son 16 turunda yer aldı. Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.

F Grubu'nda lideri belirleyen maçta İspanyol ekibi Real Madrid konuk ettiği Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla 2-2 berabere kaldı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Emre Mor 61. dakikada oyuna girdi ve 2. golün hazırlayıcılarından oldu. Lider Borussia Dortmund 21 gol atarak Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla rakip ağları havalandıran takım rekorunu kırdı.

Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde 34. maçından da mağlubiyet yaşamadan ayrıldı. Zidane, kulüp tarihinde Leo Beenhakker'de olan 34 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti. Ayrıca Real Madrid'in 2 golüne de imza atan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 50 ve üzeri gol atan 6. futbolcu unvanını da elde etti. Aktif futbolcular içinde ise Ronaldo ve Messi'nin ardından 50 gol ve üstüne ulaşan 3. isim oldu.

Gruptaki diğer mücadelede, Polonya'nın Legia Varşova takımı konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini 1-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve üst tura lider olarak adını yazdıran İngiliz ekibi Leicester City, Portekiz'in Porto takımına deplasmanında 5-0 yenildi. Porto bu galibiyetle grubu ikinci tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

İtalyan ekibi Juventus konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i 2-0 yenerek H Grubu'nu lider tamamladı. İspanyol ekibi Sevilla ise deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 0-0 berabere kalarak, son 16 turuna yükseldi. Olympique Lyon ise aldığı beraberlikle yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Oynanan maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

E Grubu:

Tottenham (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 3-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Monaco 6 3 2 1 9 7 2 11 Bayer Leverkusen 6 2 4 0 8 4 4 10 Tottenham 6 2 1 3 6 6 0 7 CSKA Moskova 6 0 3 3 5 11 -6 3

F Grubu:

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-2

Legia Varşova (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Borussia Dortmund 6 4 2 0 21 9 12 14 Real Madrid 6 3 3 0 16 10 6 12 Legia Varşova 6 1 1 4 9 24 -15 4 Sporting Lizbon 6 1 0 5 5 8 -3 3

G Grubu:

Porto (Portekiz) - Leicester City (İnglitere): 5-0

Club Brugge (Belçika) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

Takımlar O G B M A Y Av. P Leicester City 6 4 1 1 7 6 1 13 Porto 6 3 2 1 9 3 6 11 Kopenhag 6 2 3 1 7 2 5 9 Club Brugge 6 0 0 6 2 14 -12 0

H Grubu:

Juventus (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Olympique Lyon (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0