Dortmund'dan Real Madrid'e tarihi çelme

Santiago Bernabeu'daki maçta Benzema'nın 28 ve 53. dakikalardaki 2 golüyle büyük avantaj yakalayan Zinedine Zidane'ın ekibi Aubameyang fırtınasına kapıldı!

Gabonlu yıldız 61'de farkı 1'e indirdi. Aubameyang, 88. dakikada Reus'un skoru 2-2'ye getiren golünde de asisti yapan isim oldu. Real Madrid'i 88'de yıkan golde Milli futbolcumuz Emre Mor'un katkısı vardı. 61. dakikada Pulisic'in yerine oyuna giren Emre, asistin asistini yaptı.

Bu sonuçla Dortmund 14 puanla F Grubu'nu lider bitirdi. Real Madrid ise 12 puanla 2. sırada kaldı.