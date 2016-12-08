 Bayern’in intikamı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Bayern’in intikamı

    Bayern’in intikamı
    'nde önceki gece takip edilen maçlardan biri de - mücadelesiydi. İlk maçta İspanyollar'a 1-0 yenilen Alman ekibi, sahasındaki karşılaşmayı aynı skorla kazandı. Lewandoski'nin golüyle 3 puanı kapan Münih, Atletico Madrid ile birlikte gruptan çıkmayı başardı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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