Bayern’in intikamı
Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece takip edilen maçlardan biri de Bayern Münih-Atletico Madrid mücadelesiydi. İlk maçta İspanyollar'a 1-0 yenilen Alman ekibi, sahasındaki karşılaşmayı aynı skorla kazandı. Lewandoski'nin golüyle 3 puanı kapan Münih, Atletico Madrid ile birlikte gruptan çıkmayı başardı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
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