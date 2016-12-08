8 dakikalık maç!
Devler Ligi'nde önceki gecenin öne çıkan maçlarından biri Manchester City-Celtic'ti. Konuk takım 4. dakikada öne geçerken, 8'de ev sahibi skoru eşitledi ve 90 dakika 1-1 sona erdi. İngiliz ekibi, puan durumunda Barcelona'nın ardından bir üst tura adını yazdırırken, İskoç temsilcisi ise Avrupa defterini kapatmış oldu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
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