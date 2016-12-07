 Yarme niye güldü! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yarme niye güldü!

    Yarme niye güldü!

    Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında İskoç hakem Craig Thomson'ın tartışmalı penaltı kararının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.

    Dinamo Kiev'de Andriy topun başına geçerken, , Ukraynalı rakibinin yanına geldi. Tosic, penaltı için hazırlık yapan Yarmolenko'ya bir şeyler söyledi. Yarmelenko, Tosic'e gülümseyerek bir cevap verdi. Daha sonra Tosic, Yarmelenko'nun yanından ayrıldı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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