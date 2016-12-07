Tosic’ten hata üstüne hata
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
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