 Tosic’ten hata üstüne hata – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ten hata üstüne hata

    Tosic’ten hata üstüne hata
    Beşiktaş'ın savunmada en güvendiği isimlerden Dusko Tosic, D.Kiev karşısında tel tel döküldü. Sırp futbolcu ilk golde rakibine çizgide kolay geçildi ve yapılan ortada top ağlarımızla buluştu. Üçüncü golde de başrolde vardı. Fabri'nin pasında Kiev'li oyuncuyu geçmek isterken topu kaptırdı ve devam eden pozisyon golle sonuçlandı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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