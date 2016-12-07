Sağlık olsun!
Beck ve Aboubakar’ın kırmızı kart gördüğü maçta D. Kiev’e farklı mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek
BERBAT YÖNETTİ
İskoç hakemin berbat yönetimi ikinci yarıda da sürdü. Hakem Thomson, bu periyotta da Aboubakar'ı ikinci sarı kartın ardından gösterdiği kırmızı kartla oyundan attı. 9 kişi kalan Beşiktaş için artık zorlu dakikalar başlamıştı. 60'da skor 5-0 olurken, 77'deki yarım metreden fazla ofsaytı göremeyen hakem triosu karşılaşmanın 6-0 bitmesinde başrolü oynadı. Bu skorun ardından siyah- beyazlı temsilcimiz Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Sağlık olsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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