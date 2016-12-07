Sağlık olsun!

Beck ve Aboubakar’ın kırmızı kart gördüğü maçta D. Kiev’e farklı mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında 1-0 yenik duruma düşen Kara Kartal, 30'uncu dakikada İskoç hakem Craig Thomson'ın adeta "yoktan yarattığı" bir penaltı ve kırmızı kart (Beck) kararı ile bir anda 2-0 mağlup duruma düştü. Beck'in faul beklediği pozisyonda Alman oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atan İskoç düdük Thomson'ın bu skandal kararının ardından Beşiktaş'ın tüm oyun dengesi bozuldu. Penaltı golünden iki dakika sonra aradaki fark 3'e çıkarken, 45+2'de ise takımlar soyunma odasına giderken skorbord'da 4-0'lık Kiev üstünlüğü vardı.



BERBAT YÖNETTİ

İskoç hakemin berbat yönetimi ikinci yarıda da sürdü. Hakem Thomson, bu periyotta da Aboubakar'ı ikinci sarı kartın ardından gösterdiği kırmızı kartla oyundan attı. 9 kişi kalan Beşiktaş için artık zorlu dakikalar başlamıştı. 60'da skor 5-0 olurken, 77'deki yarım metreden fazla ofsaytı göremeyen hakem triosu karşılaşmanın 6-0 bitmesinde başrolü oynadı. Bu skorun ardından siyah- beyazlı temsilcimiz Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

