Napoli lider çıktı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı ve son grup maçlarının ardından Arsenal, Paris Saint-Germain, Napoli, Benfica, Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid ve Bayern Münih son 16 turuna adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında konuk olduğu Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 5-0 mağlup oldu ve üst tura çıkma fırsatını tepti. Bu sonuçla, siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Gruptaki diğer maçta Portekiz temsilcisi Benfica ağırladığı İtalyan ekibi Napoli'ye 2-1 yenildi. Napoli bu sonuçla grubu lider tamamlarken, Benfica ikinci sırada yer aldı ve iki takımda üst tura yükseldi.

C Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen İspanyol Barcelona'da Arda Turan geceye damga vurdu. Barcelona'nın konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendiği maçta 3 gol atarak "hat-trick" yapan ve bir asistle oynayan milli futbolcu 74 dakika sahada kaldı. Öte yandan Lionel Messi bu maçta bir kez rakip fileleri havalandırarak, grup karşılaşmalarında 10 golde kaldı ve Ronaldo'nun 11 gollük rekorunu kıramadı.

Daha önceden üst tura çıkmayı garantileyen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) konuk ettiği Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla 2-2 berabere kalırken, lider İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda Basel'i 4-1 yendi. Bu sonuçla, A Grubu'nda Arsenal ve PSG son 16 turuna çıkarken, Ludogorets UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

D Grubu'nu lider tamamlayan İspanyol ekibi Atletico Madrid, deplasmanda Alman takımı Bayern Münih'e 1-0 yenildi ve ilk mağlubiyetini yaşadı. İki takım daha önceden üst tura adını yazdırmıştı. Grubun diğer maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven konuk ettiği Rus temsilcisi Rostov ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Rostov UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeyi başardı.

Altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Basel (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-4

Paris Saint-Germain (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-2

Takımlar O G B M A Y Av. P Arsenal 6 4 2 0 18 6 12 14 Paris Saint-Germain 6 3 3 0 13 7 6 12 Ludogorets 6 0 3 3 6 15 -9 3 Basel 6 0 2 4 3 12 -9 2

B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Beşiktaş (Türkiye): 6-0

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av. P Napoli 6 3 2 1 11 8 3 11 Benfica 6 2 2 2 10 10 0 8 Beşiktaş 6 1 4 1 9 14 -5 7 Dinamo Kiev 6 1 2 3 8 6 2 5



C Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Celtic (İskoçya): 1-1

Barcelona (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 4-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Barcelona 6 5 0 1 20 4 16 15 Manchester City 6 2 3 1 12 10 2 9 Borussia Mönchengladbach 6 1 2 3 5 12 -7 5 Celtic 6 0 3 3 5 16 -11 3



D Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

PSV Eindhoven (Hollanda) - Rostov (Rusya): 0-0