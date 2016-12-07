"Kötü sonucun tek sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildikleri maça grup aşamasından bir üst tura yükselme iddiasıyla çıktıklarını ancak bu iddialarını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin hakemini yönetiminden dolayı eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde devre dışı kalmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu şekilde kaybetmek bizi çok üzdü, böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Karşılaşmanın hakemini değerlendiren Güneş, şöyle konuştu:

"Ağır söz söylemek benim için doğru olmaz. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. İstanbul'daki maçta Alman hakemin vermediği penaltı, böyle bir penaltı veren hem de Napoli maçında verilen penaltıyı görürseniz başka yerlere gider. Bir söz söyleyip hata yapmak istemiyorum. Söyleyeceğimiz söz, yapacağımız hareket bize yeni zararlar verir. Kabus gibi bir gece yaşandı. Kararlara bakarsak görürüz. Bir söz söyleyip de ceza almak istemiyorum."

Şenol Güneş, eksik kalsalar da top oynamaya çalışmaları gerektiğini anlattı.

Bir yılın emeğini kaybettiklerini dile getiren Güneş, "Bütün bunları tecrübe etmek acı oluyor ama yaşanıyor. Bir an önce toparlanmak gerekiyor. Başarısızlık var, kötü sonuç var. Sorumlusu benim. Hiçbir oyuncuya eleştiri yapamam. Sadece gereksiz hata yaparak takımı eksik bırakmak ve kontrolü yitirmek konusunu düzeltmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı bir basın mensubunun, Beşiktaşlı taraftarların olay çıkardığı yönündeki soruya tepkili cevap veren Güneş, "Sahada utandıran durumu siz yazabiliyor musunuz? Olmayan penaltı pozisyonunu gördüm. Arkamda gözüm yok, sahaya bakıyorum. Siz sahaya bakarken demek ki tribüne bakıyordunuz." değerlendirmesinde bulundu.