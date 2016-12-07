İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
İskoç düdük Craig Thomson, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi umutlarını adeta gasp etti. Sahaya çıktığı mavi formayla Dinamo Kiev'in 12. oyuncusu gibi düdük çalan Thomson, 30. dakikada verdiği uydurma penaltıyla Kartal'ın gardını düşürdü, ardından Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçına tur için avantajlı çıkan Beşiktaş'a İskoş hakem Craig Thomson engeline takıldı.
Thomson, temsilcimiz aleyhine verdiği inanılmaz kararla 30. dakikada maçı adeta bitirdi ve Dinamo Kiev'i galip ilan etti!
Derlis Gonzalez, Andreas Beck'i omuz müdahalesiyle yere serdi. Beşiktaşlı oyuncunun yere düştüğünü gören Gonzales kendini bıraktı. Beşiktaşlılar bu pozisyonda Andreas Beck'e faul beklerken İskoç hakemin penaltı kararıyla şoka girdi. Craig Thomson penaltıyla da yetinmeyip Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Kiev penaltıyı Yarmolenko'yla gole çevirirken temsilcimizin umutları yerle bir oldu.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 erol. HAKLISIN 1-2 KENDINI BIOLMEZ CIKMASI NORMAL AMA YORUMLARI OKU BURDA KAC KENDINI BILMEZ FENERLI VAR HADI BJK GICIGIN OLABILIR LAFIM YOK AMA ZIL TAKMANIN NE ANLAMI VAR UTANIN VE ONDAN SONRA FENERLILERE RUM TAKIMISINIZ DEYINCEDE AGLAMAYACAKSINIZ BEN ACIK SÖYLÜYORUM FENERIN YARIN MACI VAR UMARIM SIZDE EN AZ 2:0 YENILIP ELENIRSINIZ AMA BIR SEY KESIN FENERIN ELENMESI DAHA ACI OLACAK CÜNKÜ BIR BENFICAYI YENEMEMEKLE ZATEN TURU ZORA SOKMUSTUK BU MACI ALMAMIZ ZOR OLACAGINI BILIYORDUM BEN ZATEN AMA BÖYLE BIR HEZIMET DE BEKLEMEDIM ACIKCASI NEYSE SALIK OLSUN OLAN OLDU BJK SAKATLIK SANSIZLIGIDA ETKILEDI BAYA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
Aslan FAZLA MOTIVASYON BAZEN TERS ETKI YAPAR HAKEM KÖTÜYDÜ,BJK FUTBOLCUSU TARAFTARI YÖNETIMI GURUPTAN CIKMAYA HAZIR DEGILMIS HIRLA BU ISLER OLMAZ HELE RAKIBIN EVINE POLISINDENDE HOLIGANINDANDA DAYAK YER BIRDE RAKIP TAKIMI HIRSLANDIRIRSIN SONUC ORTADA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 KIMSE MASAL ANLATMASIN TEK SUCLU SENOL HOCA ROTASIYON YAPA YAPA TAKIMIN ICINE ETTI YA SEN KERIM GIBI ADAMI HARCADIN OLACAK ISMI OLCAYI NEDEN OYNATIYORSUN 2 GÖKANI NEDEN OYNATMASIN ARKADAS NE TOLGA FORMDA NEDE OGUZHA HELESE OGUZHANA NE OLUYOR ANLAMIS DEYILIM ADAM YOK RESMEN SAHADA
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