Hakanlı Leverkusen bileti kaptı

Maça etkili başlayan Leverkusen, 30. dakikada Yurchenko'nun golüyle devreye 1-0 önde girdi. 2. yarıya da fırtına gibi giren Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topu ağlara gönderen Julian Brandt farkı ikiye çıkardı. 82'de Wendell'in penaltıdan attığı gol de maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 11 puanda kalan Monaco lider olarak gruptan çıkarken, 10 puana yükselen Leverkusen 2. olarak bir üst tura yükseldi.

Tottenham'a galibiyet yetmedi

Grubun diğer maçınde ise Tottenham, CSKA Moskova'yı 3-1 yendi. CSKA, 33'te Alan Dzagoev'le öne geçse de Tottenham, 38'de Dele Alli, 45'te Harry Kane ve 77'de Akinfeev'in kendi kalesine attığı gollerle sonuca gitti.

Bu sonuçla 7 puana yükselen Tottenham 3. olarak UEFA Avrupa Ligi biletini alırken, 3 puanda kalan CSKA Moskova, Şampiyonlar Ligi'ne son sırada veda etti.