 Güneş’ten iki değişiklik – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Güneş’ten iki değişiklik

    Güneş’ten iki değişiklik

    Teknik ?direktör Şenol Güneş, D.Kiev karşısında ilk 11'i F.Bahçe derbisinden iki değişiklikle kurdu.

    Derbide başarılı bir görüntü çizen fakat maç sonrası kaburgalarında ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün yerine Beck görev aldı. Gönül 46'da Olcay'la değişti. Kerim Frei'ın yerine de Olcay 11'de şans buldu. Kerim de 70'te Quaresma'nın yerine girdi.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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