Dortmund'dan Real Madrid'e tarihi çelme
Real Madrid, Borussia Dortmund'a yine diş geçiremedi! F Grubu'nda lideri belirleyecek maçta Real Madrid karşısında 2 farklı yenik duruma düşen Dortmund, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Santiago Bernabeu'daki maçta Benzema'nın 28 ve 53. dakikalardaki 2 golüyle büyük avantaj yakalayan Zinedine Zidane'ın ekibi Aubameyang fırtınasına kapıldı!
Gabonlu yıldız 61'de farkı 1'e indirdi. Aubameyang, 88. dakikada Reus'un skoru 2-2'ye getiren golünde de asisti yapan isim oldu. Real Madrid'i 88'de yıkan golde Milli futbolcumuz Emre Mor'un katkısı vardı. 61. dakikada Pulisic'in yerine oyuna giren Emre, asistin asistini yaptı.
Bu sonuçla Dortmund 14 puanla F Grubu'nu lider bitirdi. Real Madrid ise 12 puanla 2. sırada kaldı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
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VATAN Su hala BJK uzerınden olumsuz yorum yapan arkadaşlar Sizin Türk olduğunuzdan şüphe duyuyorum, adamlar göz göre göre Türkiye üzerinden yürüdü
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Aslan BASARILARNIN DEVAMINI DILERIZ
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Toplam 13
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vatan haini o güvenlik görevlisi işten atılsın ,,,,milli maça giden futbolcunun moralini kasıtlı bozuyor....
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