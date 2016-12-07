Bunun adı Türk düşmanlığıdır

Beşiktaş'a büyük darbe vuran Craig Thomson'ın kararları sosyal medyada olay yarattı.

-İskoç hakeme büyük tepki gösterilirken siyah-beyazlı ekibi, bitirmek için sahaya çıktığı yorumları yapıldı. İşte o mesajlardan bazıları:



- Hakem Dınamo Kıev formasını gıymesını unutmus. @odununtekiyimi

- Ukrayna'da şaka gibi hakem katliamı var! @HaberKartali

- Hakem yorumuna gerek yok. Bunun adı Türkiye düşmanlığıdır.. Bjk gruptan çıkarsa, Belçika altta kalacaktır.. Hikayenin özeti budur.. @firatgunayer

- Penaltı çaldığı pozisyonda faulü rakip Beck'e yapıyor. Bu hakem hatası falan değil bu düpedüz operasyon! @ErayEAydemir

- Hakem maç yönetmeye değil suikast yapmaya gelmiş. @atakankurt2



THOMSON'LA 1 GALİBİYET

İskoç hakem, Türk takımlarının Avrupa'da 5 maçında düdük çalarken ekiplerimiz sadece 1 galibiyet alabildi.