Bunun adı Türk düşmanlığıdır
Beşiktaş'a büyük darbe vuran Craig Thomson'ın kararları sosyal medyada olay yarattı.
- Hakem Dınamo Kıev formasını gıymesını unutmus. @odununtekiyimi
- Ukrayna'da şaka gibi hakem katliamı var! @HaberKartali
- Hakem yorumuna gerek yok. Bunun adı Türkiye düşmanlığıdır.. Bjk gruptan çıkarsa, Belçika altta kalacaktır.. Hikayenin özeti budur.. @firatgunayer
- Penaltı çaldığı pozisyonda faulü rakip Beck'e yapıyor. Bu hakem hatası falan değil bu düpedüz operasyon! @ErayEAydemir
- Hakem maç yönetmeye değil suikast yapmaya gelmiş. @atakankurt2
THOMSON'LA 1 GALİBİYET
İskoç hakem, Türk takımlarının Avrupa'da 5 maçında düdük çalarken ekiplerimiz sadece 1 galibiyet alabildi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
Bunun adı Türk düşmanlığıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.