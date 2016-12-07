 Bunun adı Türk düşmanlığıdır – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Bunun adı Türk düşmanlığıdır

    Bunun adı Türk düşmanlığıdır

    Beşiktaş'a büyük darbe vuran 'ın kararları sosyal medyada olay yarattı.

    -İskoç hakeme büyük tepki gösterilirken siyah-beyazlı ekibi, bitirmek için sahaya çıktığı yorumları yapıldı. İşte o mesajlardan bazıları:

    - Hakem Dınamo Kıev formasını gıymesını unutmus. @odununtekiyimi
    - Ukrayna'da şaka gibi hakem katliamı var! @HaberKartali
    - Hakem yorumuna gerek yok. Bunun adı Türkiye düşmanlığıdır.. Bjk gruptan çıkarsa, Belçika altta kalacaktır.. Hikayenin özeti budur.. @firatgunayer
    - Penaltı çaldığı pozisyonda faulü rakip Beck'e yapıyor. Bu hakem hatası falan değil bu düpedüz operasyon! @ErayEAydemir
    - Hakem maç yönetmeye değil suikast yapmaya gelmiş. @atakankurt2

    THOMSON'LA 1 GALİBİYET
    İskoç hakem, Türk takımlarının Avrupa'da 5 maçında düdük çalarken ekiplerimiz sadece 1 galibiyet alabildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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