Beşiktaş'ı doğradı
Dinamo Kiev maçında hakem rezaleti yaşandı. Talimatlı çıktığı her halinden belli olan Thomson, faulü Gonzalez yapmasına karşın Andreas Beck’e kırmızı kart gösterdi; üstüne de penaltı kararı verdi. Yetmedi Aboubakar’ı oyundan attı. Yardımcıları da ondan aşağı kalmadı; kaldırmadıkları bayraklarla hep birlikte ağır yenilginin zeminini hazırladılar.
PENALTI VE KIRMIZI KART!
Karşılaşmanın 29. dakikasında Andreas Beck ile Derlis Gonzalez, Beşiktaş ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye girdi. Gonzalez yerde kalırken, Craig Thomson garip bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Thomson ayrıca Beck'e de kırmızı kart çıkardı. Thomson'ın kararı Beşiktaşlı oyuncular kadar maçı izleyen herkesi çileden çıkardı. Yarmolenko, hakemin hazırladığı senaryoya uygun olarak topu gole çevirirken maç da o an bizim adımıza bitti. Bizim için bitti ama hakem triosu için yeterli değildi. Aboubakar çift sarıdan atıldı. Ardından yardımcı hakemler sahneye çıktı. 77'de Morales'in golü bariz ofsayt olmasına karşın geçerli sayıldı ve ağır yenilgi ortaya çıktı. Napoli ile Benfica bir üst tura tereyağından kıl çeker gibi taşınmış oldu.
KARTAL'I DAHA ÖNCE DE YAKTI
44 yaşındaki İskoç hakem iki sezon önce siyah-beyazlıların Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada da düdük çalmıştı. UEFA Avrupa Ligi üçüncü tur ilk maçında tartışmalı bir yönetim sergileyen hakemin kararları tartışma yaratmış, Beşiktaş cephesinde tepki toplamıştı. Thomson o günde penaltı kararı vermiş ve ancak pozisyonun tekrarı izlendiğinde Serdar Kurtuluş'un hiç bir müdahalesinin bulunmadığı, Gedoz'un kendini yere attığı açık bir şekilde görülmüştü.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
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