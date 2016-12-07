 Atiba ve Tolgay ortada kayboldu – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Atiba ve Tolgay ortada kayboldu

    Atiba ve Tolgay ortada kayboldu

    Kara Kartal'ın orta sahada yükünü çekmesi beklenen iki ismi Atiba ve Tolgay, Kiev önünde yokları oynadı.

    Atiba, Ukrayna ekibinin kontratak çıkışlarını engellemekte zayıf kalırken, savunmadan top çıkarmada da etkisizdi. Orta sahada Oğuzhan'la maestro görevini üstlenen Tolgay ise ayağında adeta pranga varmış gibi çok top ezdi. Kiev savunması arasında kaybolan 26 yaşındaki orta saha sahanın en kötüleri arasında yer aldı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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