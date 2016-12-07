Atiba ve Tolgay ortada kayboldu

Kara Kartal'ın orta sahada yükünü çekmesi beklenen iki ismi Atiba ve Tolgay, Kiev önünde yokları oynadı.

Atiba, Ukrayna ekibinin kontratak çıkışlarını engellemekte zayıf kalırken, savunmadan top çıkarmada da etkisizdi. Orta sahada Oğuzhan'la maestro görevini üstlenen Tolgay ise ayağında adeta pranga varmış gibi çok top ezdi. Kiev savunması arasında kaybolan 26 yaşındaki orta saha sahanın en kötüleri arasında yer aldı.