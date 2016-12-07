 Ahmet Çakar'dan Thomson yorumu – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    'dan Thomson yorumu

    Ahmet Çakar'dan Thomson yorumu

    Dinamo Kiev karşısında Beşiktaş'ı yakan İskoç hakem Craig Thomson'a büyük tepki vardı.

    AHMET ÇAKAR: İskoç hakem sirklerde bile verilmeyecek bir penaltı ve kırmızı kartla Beşiktaş'ı bitirdi. Çok yazık.
    BÜLENT YAVUZ: Türkiye'de herhangi bir hakem bu kararı verse, inanın yer gök inler. Federasyonun önünde gösteriler yapılır, hakemin düdüğü atılır ve Federasyon istifa eder. Kardeşim bir faul varsa Beck'e var. Çarpışan iki oyuncu için faul çalıyorsun. Üstüne bir de bariz gol şansı deyip oyuncuyu atıyorsun. Nerede bariz gol şansı var? Top ne tarafa gid-i yor. Olacak şey değil. Tam rezalet.
    DENİZ ÇOBAN:Tam bir komedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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