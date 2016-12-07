 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!

    4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Beşiktaş'ta İspanyol file bekçisi gözyaşlarını tutamadı.

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Yarmolenko'nun penaltısında topu müdahale etmesine rağmen kalesinde gören , 45. dakikada Gonzalez'in şutu savunmadan sekip ağlarla buluşunca gözyaşlarını tutamadı. Golün ardından üzüntüsünü gizleyemeyen 28 yaşındaki file bekçisi Fabri'nin gözyaşları kameralara takıldı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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