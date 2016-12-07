3 oyuncu cezalı
Kiev’deki 6-0’lık hezimet bir yana UEFA Avrupa Ligi’nde Beck ve Aboubakar kırmızı, Adriano ise sarı kart cezalısı oldu
İkinci kırmızı şok ise sarı kart sınırındaki Aboubakar'dan geldi. İlk yarıda 30'da sarı kart gören Kamerunlu golcü cezalı duruma düştükten sonra 56'da faule itiraz edip topa vurduğu için ikinci sarıdan kızardı ve 1 maç ceza alacak. Sınırdaki diğer isimlerden Adriano da 49'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Diğer sınırdaki isim Tolgay ise kartsız tamamladı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
3 oyuncu cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.