 3 oyuncu cezalı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    3 oyuncu cezalı

    3 oyuncu cezalı

    Kiev’deki 6-0’lık hezimet bir yana UEFA Avrupa Ligi’nde Beck ve kırmızı, Adriano ise sarı kart cezalısı oldu

    Beşiktaş Kiev'den ağır yaralı olarak dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nden 6-0'lık hezimetle elenen temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turdan yoluna devam edecek ancak burada da üç önemli isminden yoksun kalacak. İskoç hakemin skandal penaltı kararı sonrası Beck direkt kırmızı karttan 2 maç ceza alacak.

    İkinci kırmızı şok ise sarı kart sınırındaki 'dan geldi. İlk yarıda 30'da sarı kart gören Kamerunlu golcü cezalı duruma düştükten sonra 56'da faule itiraz edip topa vurduğu için ikinci sarıdan kızardı ve 1 maç ceza alacak. Sınırdaki diğer isimlerden Adriano da 49'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Diğer sınırdaki isim Tolgay ise kartsız tamamladı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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