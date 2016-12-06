Q7 ve Messi 100’e koşuyor
Devler Ligi'nde son hafta, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Dünya futbolunun zirvesindeki iki isimden hangisinin 100 gole ulaşacağı ise merak konusu oldu. Real Madridli Cristiano Ronaldo 95 golle hedefe daha yakın. Barcelonalı Lionel Messi'nin ise 92 golü bulunuyor. Grupta şu ana kadar 9 kez fileleri havalandıran Messi hat-trick yaparsa Q7'nin 11 gollük rekorunu kıracak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Q7 ve Messi 100’e koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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