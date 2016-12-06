 Q7 ve Messi 100’e koşuyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Q7 ve Messi 100’e koşuyor

    Q7 ve Messi 100’e koşuyor
    Devler Ligi'nde son hafta, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Dünya futbolunun zirvesindeki iki isimden hangisinin 100 gole ulaşacağı ise merak konusu oldu. Real Madridli 95 golle hedefe daha yakın. Barcelonalı 'nin ise 92 golü bulunuyor. Grupta şu ana kadar 9 kez fileleri havalandıran Messi hat-trick yaparsa Q7'nin 11 gollük rekorunu kıracak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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