İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
İskoç düdük Craig Thomson, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi umutlarını adeta gasp etti. Sahaya çıktığı mavi formayla Dinamo Kiev'in 12. oyuncusu gibi düdük çalan Thomson, 30. dakikada verdiği uydurma penaltıyla Kartal'ın gardını düşürdü, ardından Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçına tur için avantajlı çıkan Beşiktaş'a İskoş hakem Craig Thomson engeline takıldı.
Thomson, temsilcimiz aleyhine verdiği inanılmaz kararla 30. dakikada maçı adeta bitirdi ve Dinamo Kiev'i galip ilan etti!
Derlis Gonzalez, Andreas Beck'i omuz müdahalesiyle yere serdi. Beşiktaşlı oyuncunun yere düştüğünü gören Gonzales kendini bıraktı. Beşiktaşlılar bu pozisyonda Andreas Beck'e faul beklerken İskoç hakemin penaltı kararıyla şoka girdi. Craig Thomson penaltıyla da yetinmeyip Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Kiev penaltıyı Yarmolenko'yla gole çevirirken temsilcimizin umutları yerle bir oldu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:52
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 4
Yorum
GSLI BIR GSLI OLARAK BJKNIN YENMESINI ISTIYORDUM. BIZIM MILLETE NEFRET KUSAN UKRAYNALILAR YENIYOR SEN ZEVKLE GULUYORSUN, YAZIK...
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 4
Yorum
Tosun Hoşuna gitti vatan haini
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 11
Yorum
serdar eğer şenol hoca biraz cesaretli olsaydı şimdiye çoktan grup liderliğini garantilemiş kieve turistik geziye gelmişti. cesaret cesaret cesaret
İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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