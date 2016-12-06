İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçına tur için avantajlı çıkan Beşiktaş'a İskoş hakem Craig Thomson engeline takıldı.

Thomson, temsilcimiz aleyhine verdiği inanılmaz kararla 30. dakikada maçı adeta bitirdi ve Dinamo Kiev'i galip ilan etti!

Derlis Gonzalez, Andreas Beck'i omuz müdahalesiyle yere serdi. Beşiktaşlı oyuncunun yere düştüğünü gören Gonzales kendini bıraktı. Beşiktaşlılar bu pozisyonda Andreas Beck'e faul beklerken İskoç hakemin penaltı kararıyla şoka girdi. Craig Thomson penaltıyla da yetinmeyip Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Kiev penaltıyı Yarmolenko'yla gole çevirirken temsilcimizin umutları yerle bir oldu.



