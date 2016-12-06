 Dinamo Kiev - Beşiktaş – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Dinamo Kiev - Beşiktaş

    Dinamo Kiev - Beşiktaş

    Siyah-beyazlılar, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak maçta Dinamo Kiev’e konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı başaracak.

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor. B Grubu'nda yaptığı 5 maçta bir galibiyet, dört beraberlikle 7 puana ulaşan ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakan siyah-beyazlı temsilcimiz, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan üst tura çıkmayı hedefliyor. İki takım arasında Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev'i yendiği takdirde puanını 10'a yükselterek Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak karşılaşmanın sonucunu beklemeden üst tura çıkacak.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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