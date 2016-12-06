Beşiktaş 0-6 Craig Thomson

Beşiktaş'ımız Şampiyonlar Ligi'nde hakem kurbanı oldu. Avrupa'da önüne geleni deviren Beşiktaş'ı, Dinamo Kiev'in 12. adamı olarak oynayan Craig Thomson yıktı. Siyah-beyazlıları doğrayan Thomson 30. dakikada skandal penaltı kararıyla Beşiktaş'ı doğradı. İskoç hakem karşısında çaresiz kalan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra dağıldı ve 6-0 gibi farklı mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. B Grubunu 7 puanla 3. sırada tamamlayan Kara Kartal yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Dinamo Kiev, 9. dakikada Biesiedin'in attığı golle temsilcimiz Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında bir anlık duraksayan Beşiktaş savunmasındaki boşluktan faydalanan Kiev skoru 1-0'a getiren golü attı.



İskoç hakem Craig Thomson, 30. dakikada skandal bir kararla siyah-beyazlıları "doğradı". Dinamo Kiev'e uydurma bir veren İskoç düdük ardından Andreas Beck'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kiev, penaltıyı Yarmolenko ile gole çevirdi: 2-0.





Eksi 10 derecede oynanan maçta 10 kişi kalan temsilcmizin gardı düşerken, 33. dakikada Dynamo Kiev'in 3. golü geldi. Ukrayna ekibi Vitaly Buyalsky ile farkı 3'e çıkardı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Dinamo Kiev 45. dakikada Derlis Gonzalez'in golüyle skoru skoru 4-0'a getirirken Beşiktaş'ta Adriano 49'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kartal 56. dakikada 9 kişi kaldı. Hakemin faul kararına tepki gösteren Vincent Aboubakar ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dinamo Kiev, 60. dakikada Sergiy Sydorchuk ile skoru 5-0'a getirdi.





6. GOL NET OFSAYT

Haksız penaltı ve kırmızı kartla Beşiktaş'ı adeta doğrayan Thomson, fark açıldıktan sonra da katliama devam etti. Dinamo Kiev'in 78'de ofsayttan attığı gole göz yumdu.