 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!

    4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 4-0 yenik kapadı.

    Siyah-beyazlı kaleci , kalesinde gördüğü 4. golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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