4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 4-0 yenik kapadı.
Siyah-beyazlı kaleci Fabri, kalesinde gördüğü 4. golün ardından gözyaşlarını tutamadı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:51
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 4
Yorum
GSLI BIR GSLI OLARAK BJKNIN YENMESINI ISTIYORDUM. BIZIM MILLETE NEFRET KUSAN UKRAYNALILAR YENIYOR SEN ZEVKLE GULUYORSUN, YAZIK...
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 4
Yorum
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Toplam 11
Yorum
serdar eğer şenol hoca biraz cesaretli olsaydı şimdiye çoktan grup liderliğini garantilemiş kieve turistik geziye gelmişti. cesaret cesaret cesaret
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