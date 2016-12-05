İşte 6. hafta programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Portekiz'in Benfica, İtalya'nın Napoli ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev kulüplerinin bulunduğu B Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 7 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, sahasında 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Beşiktaş, rakibini yenerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak. Siyah-beyazlılar, berabere kalmaları durumunda ise üst tura yükselmek için Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek.
Yarın TSİ 22.45'te Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.
Gruptan çıkan son 4 takım belirlenecek
Atletico Madrid, Barcelona, Leicester City, Monaco, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in son 16 turuna yükselmeyi garantilediği turnuvada, grup aşamasını geçen son 4 ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.
B Grubu'nda Beşiktaş, Benfica, Napoli, G Grubu'nda Porto, Kopenhag, H Grubu'nda ise Olympique Lyon ve Sevilla son 16 turuna kalabilmek için sahaya çıkacak.
TSİ 22.45'te başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarının programı şöyle:
- Yarın
A Grubu:
Basel (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan)
B Grubu:
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Beşiktaş (Türkiye)
C Grubu:
Manchester City (İngiltere) - Celtic (İskoçya)
Barcelona (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
D Grubu:
PSV (Hollanda) - Rostov (Rusya)
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
- 7 Aralık Çarşamba
E Grubu:
Tottenham (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
F Grubu:
Legia Varşova (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
G Grubu:
Porto (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)
Club Brugge (Belçika) - Kopenhag (Danimarka)
H Grubu:
Olympique Lyon (Fransa) - Sevilla (İspanya)
Juventus (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
- Alanya'da 'Kocaman' galibiyet
Toplam 11
Yorum
ALANYAAAALI eliyle özür dilemekten başka her anlama gelecek hareketlerde bulunsun hakem de hiç birşey yapmasın
- Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti
Toplam 4
Yorum
fairplay34 böyle sakatlık dönemlerinde süpriz oyuncular oynatacaksın..yoksa durgunluğa girmek kaçınılmaz.örnek napoli.. caner,talişka sakat..oğuzhan,g.inler 2 hafta oldu sakatlıktan çıktıkları..inler lig başladığında takımın gizli lideri ve hem ofansif hem defansif süperdi..oynatılmıyor.kerim küstürüldü.plasebo yapmak lazım takıma
- Hakemler rakipten
Toplam 90
Yorum
sende sizi yenen başakşehirle mi ? o değil FB MAÇI forse ettide ben mi görmedim :D ? bjk 2 yıl hakemle kazandı ya FB 15yıldır hakemle alıyo ?
İşte 6. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.