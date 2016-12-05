İşte 6. hafta programı

Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son hafta mücadeleleri, yarın ve 7 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Portekiz'in Benfica, İtalya'nın Napoli ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev kulüplerinin bulunduğu B Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 7 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, sahasında 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Beşiktaş, rakibini yenerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak. Siyah-beyazlılar, berabere kalmaları durumunda ise üst tura yükselmek için Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek.

Yarın TSİ 22.45'te Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.

Gruptan çıkan son 4 takım belirlenecek

Atletico Madrid, Barcelona, Leicester City, Monaco, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in son 16 turuna yükselmeyi garantilediği turnuvada, grup aşamasını geçen son 4 ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.

B Grubu'nda Beşiktaş, Benfica, Napoli, G Grubu'nda Porto, Kopenhag, H Grubu'nda ise Olympique Lyon ve Sevilla son 16 turuna kalabilmek için sahaya çıkacak.

TSİ 22.45'te başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarının programı şöyle:

- Yarın

A Grubu:

Basel (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan)

B Grubu:

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Beşiktaş (Türkiye)

C Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Celtic (İskoçya)

Barcelona (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

D Grubu:

PSV (Hollanda) - Rostov (Rusya)

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)





- 7 Aralık Çarşamba

E Grubu:

Tottenham (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

F Grubu:

Legia Varşova (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

G Grubu:

Porto (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Kopenhag (Danimarka)

H Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Sevilla (İspanya)

Juventus (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)