 İşte 6. hafta programı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte 6. hafta programı

    İşte 6. hafta programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son hafta mücadeleleri, yarın ve 7 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

    Portekiz'in Benfica, İtalya'nın Napoli ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev kulüplerinin bulunduğu B Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 7 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, sahasında 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e konuk olacak.

    UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Beşiktaş, rakibini yenerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak. Siyah-beyazlılar, berabere kalmaları durumunda ise üst tura yükselmek için Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek.

    Yarın TSİ 22.45'te Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.

    Gruptan çıkan son 4 takım belirlenecek

    Atletico Madrid, Barcelona, Leicester City, Monaco, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in son 16 turuna yükselmeyi garantilediği turnuvada, grup aşamasını geçen son 4 ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.

    B Grubu'nda Beşiktaş, Benfica, Napoli, G Grubu'nda Porto, Kopenhag, H Grubu'nda ise Olympique Lyon ve Sevilla son 16 turuna kalabilmek için sahaya çıkacak.

    TSİ 22.45'te başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarının programı şöyle:

    - Yarın

    A Grubu:

    Basel (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan)

    B Grubu:

    Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Beşiktaş (Türkiye)

    C Grubu:

    Manchester City (İngiltere) - Celtic (İskoçya)

    Barcelona (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

    D Grubu:

    PSV (Hollanda) - Rostov (Rusya)

    Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)


    - 7 Aralık Çarşamba

    E Grubu:

    Tottenham (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

    F Grubu:

    Legia Varşova (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

    G Grubu:

    Porto (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

    Club Brugge (Belçika) - Kopenhag (Danimarka)

    H Grubu:

    Olympique Lyon (Fransa) - Sevilla (İspanya)

    Juventus (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte 6. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.