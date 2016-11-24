Gecenin sürprizi

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçında Rostov, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Olimp - 2 Stadı'nda oynanan maça yedeklerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkan Bayern'in gollerini, 35. dakikada Costa ve 52. dakikada Juan Bernat attı.

Ev sahibi Rostov'a galibiyeti getiren golleri ise, 44. dakikada Sardar Azmoun, 49. dakikada penaltıdan Dmitri Poloz ve 67. dakikada Noboa kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 9 puanda grup ikincisi olarak kalırken, Rostov grupta ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve üçüncü sıraya çıktı.