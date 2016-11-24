Gecenin sürprizi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Bayern Münih, deplasmanda Rus ekibi Rostov'a 3-2 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçında Rostov, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
Olimp - 2 Stadı'nda oynanan maça yedeklerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkan Bayern'in gollerini, 35. dakikada Costa ve 52. dakikada Juan Bernat attı.
Ev sahibi Rostov'a galibiyeti getiren golleri ise, 44. dakikada Sardar Azmoun, 49. dakikada penaltıdan Dmitri Poloz ve 67. dakikada Noboa kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 9 puanda grup ikincisi olarak kalırken, Rostov grupta ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve üçüncü sıraya çıktı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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