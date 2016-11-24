 Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    'dan flaş transfer açıklaması

    Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması

    Beşiktaşlı Vincent , kiralık olarak geldiği Portekiz ekibi Porto’ya dönmek istemediğini açıkladı.

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent basın mensupların açıklamalarda bulundu. Maçı daha zor hale getirdiklerini belirten Aboubakar, "Mental açıdan önemli bir sınav verdik" dedi.

    Porto'ya kişisel sebeplerden dolayı dönmeyi düşünmediği açıklayan Aboubakar, "Orada bazı muamelelere maruz kaldım. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ailemle ilgili olan şeylerde var. Şu an itibariyle Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

    Aboubakar ayrıca taraftarların duygularına karşılık verdiklerini, onların pes etmemesiyle 3-0'dan döndüklerini söyledi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:30
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