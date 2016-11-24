Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, kiralık olarak geldiği Portekiz ekibi Porto’ya dönmek istemediğini açıkladı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar basın mensupların açıklamalarda bulundu. Maçı daha zor hale getirdiklerini belirten Aboubakar, "Mental açıdan önemli bir sınav verdik" dedi.
Porto'ya kişisel sebeplerden dolayı dönmeyi düşünmediği açıklayan Aboubakar, "Orada bazı muamelelere maruz kaldım. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ailemle ilgili olan şeylerde var. Şu an itibariyle Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Aboubakar ayrıca taraftarların duygularına karşılık verdiklerini, onların pes etmemesiyle 3-0'dan döndüklerini söyledi.
Porto'ya kişisel sebeplerden dolayı dönmeyi düşünmediği açıklayan Aboubakar, "Orada bazı muamelelere maruz kaldım. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ailemle ilgili olan şeylerde var. Şu an itibariyle Porto'ya dönmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Aboubakar ayrıca taraftarların duygularına karşılık verdiklerini, onların pes etmemesiyle 3-0'dan döndüklerini söyledi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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