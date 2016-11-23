Maçta tam 12 gol vardı!
Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçında Dortmund'un, evinde Legia Varşova'yı 8-4 mağlup etti.
Müthiş maçta gol perdesini 10. dakikada Aleksandar Prijovic açtı ve Legiea bu golle 1-0 öne geçti. Ancak Legia'nın gol attığına pişman oldu. Konuk ekibin sevinci çok kısa sürdü ve Kagawa, 17 ile 18. dakikalarda attığı üst üste gollerle Dortmund'u 2-1 öne geçirdi.
Maça 11'de başlayan milli oyuncu Nuri Şahin 20. dakikada farkı üçe çıkaran isim oldu.
24. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Prijovic, Legia'yı umutlandırsa da 29'da Dembele ve 32'de Reus gol yağmurunu devam ettirdi. İlk yarı 5-2 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA DA FIRTINA SÜRDÜ
Müthiş maçta 2. yarıda da harika bir heyecan vardı. 52'de Marco Reus takımının 6. golünü atarken 57'te Kucharczyk skoru 6-3'e getirdi. Dortmund'da Felix Passlack 81'de farkı yeniden dörde çıkarırken, Legia'da 83'de Nikolic sahneye çıktı.
Tarihi maçta perdeyi kapatan 12. gol ise 90. dakikada Marco Reus'tan geldi ve Dortmund, Legia'yı 8-4 gibi tarihi bir skorla geçti.
Bu sonuçla 13 puana yükselen Dortmund liderliğini sürdürdü. Legia ise 1 puanla son sırada kaldı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:10
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 106
Yorum
fb li büşra gs a albayrak ı alır beştepeye giderse riekerink bey le de brumasız da en güçlü favoridir. bunlar olmaz ise fb olur. bjk nin duble yapacağını sanmıyorum. devre arası bjk fb nin transferlerine kafa tutarsa şampiyon olması çok muhtemel
- ''Sevinmeleri normal!''
Toplam 9
Yorum
Yazık Levent çok yazık, Böyle pişkin bir yönetici gördünüz mü? Sen asırların takımında yoneticisin. İnsanda ar duygusu olur,utanır, sıkılır ama nerede öyle yüz, surat.... Bu takım reşit oldu, 18 yıla gelip dayandı FB mağlubiyetler ine alışmak zordur. Hele ki sizin gibi başarısız ve pişkin yöneticileri allah gs nin başından eksik etmesin....amin :)))
- Pençele Kartalım!
Toplam 11
Yorum
Futbolcu ISiniz zor, bence bu gece besiktas ve d.kiev yenilir.. bye bye champions league. Bunu kimse goren yok mu?!
Maçta tam 12 gol vardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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