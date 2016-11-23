Maçta tam 12 gol vardı!

Müthiş maçta gol perdesini 10. dakikada Aleksandar Prijovic açtı ve Legiea bu golle 1-0 öne geçti. Ancak Legia'nın gol attığına pişman oldu. Konuk ekibin sevinci çok kısa sürdü ve Kagawa, 17 ile 18. dakikalarda attığı üst üste gollerle Dortmund'u 2-1 öne geçirdi.

Maça 11'de başlayan milli oyuncu Nuri Şahin 20. dakikada farkı üçe çıkaran isim oldu.

24. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Prijovic, Legia'yı umutlandırsa da 29'da Dembele ve 32'de Reus gol yağmurunu devam ettirdi. İlk yarı 5-2 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA FIRTINA SÜRDÜ

Müthiş maçta 2. yarıda da harika bir heyecan vardı. 52'de Marco Reus takımının 6. golünü atarken 57'te Kucharczyk skoru 6-3'e getirdi. Dortmund'da Felix Passlack 81'de farkı yeniden dörde çıkarırken, Legia'da 83'de Nikolic sahneye çıktı.

Tarihi maçta perdeyi kapatan 12. gol ise 90. dakikada Marco Reus'tan geldi ve Dortmund, Legia'yı 8-4 gibi tarihi bir skorla geçti.

Bu sonuçla 13 puana yükselen Dortmund liderliğini sürdürdü. Legia ise 1 puanla son sırada kaldı.