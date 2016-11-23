Leverkusen ve Monaco turladı

BAYER LEVERKUSEN VE MONACO SON 16 TURUNDA

E Grubu maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Rusya takımı CSKA Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

CSKA Moskova'nın Rus kalecisi Akınfeev, 100. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve 2006'dan beri oynadığı 42. maçta da kalesini gole kapatamadı.

Grubun diğer maçında, Monaco konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-1 yendi.

E Grubu'nda Monaco lider olarak gruptan çıkmayı garantilerken, Bayer Leverkusen de 2. olarak adını son 16 turuna yazdırdı.



LEİCESTER CİTY GRUBUNDA LİDER

İngiltere temsilcisi Leicester City, ağırladığı Belçika'nın Club Brugge takımını 2-1 yenerek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. 5. dakikada Shinji Okazaki ve 29. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez'in attığı gollerle 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, 52. dakikada Jose Izquierdo'nun topu ağlara göndermesine engel olamadı ve 5. maçlar sonunda kalesinde ilk kez gol gördü.

Grubun diğer maçında Danimarka ekibi Kopenhag, konuk ettiği Portekiz temsilcisi Porto ile 0-0 berabere kaldı.



JUVENTUS SON 16'DA

İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'yı 3-1 yenerek H Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Olympique Lyon, deplasmanda Dinamo Zagreb'i 1-0 yenerek umudunu son haftaya taşıdı.

Oynanan maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



E Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Monaco 5 3 2 0 9 4 5 11 Bayer Leverkusen 5 1 4 0 5 4 1 7 Tottenham 5 1 1 3 3 5 -2 4 CSKA Moskova 5 0 3 2 4 8 -4 3

F Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 1-2

Borussia Dortmund (Almanya) - Legia Varşova (Polonya): 8-4

Takımlar O G B M A Y Av. P Borussia Dortmund 5 4 1 0 19 7 12 13 Real Madrid 5 3 2 0 14 8 6 11 Sporting Lizbon 5 1 0 6 5 7 -4 3 Legia Varşova 5 0 1 4 8 24 -16 1

G Grubu:

Leicester City (İnglitere) - Club Brugge (Belçika): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Porto (Portekiz): 0-0

Takımlar O G B M A Y Av. P Leicester City 5 4 1 0 7 1 6 13 Porto 5 2 2 1 4 3 1 8 Kopenhag 5 1 3 1 5 2 3 6 Club Brugge 5 0 0 5 2 12 -10 0

H Grubu:

Sevilla (İspanya) - Juventus (İtalya): 1-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1