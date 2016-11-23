Gecenin sürprizi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Bayern Münih, deplasmanda Rus ekibi Rostov'a 3-2 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçında Rostov, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
Olimp - 2 Stadı'nda oynanan maça yedeklerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkan Bayern'in gollerini, 35. dakikada Costa ve 52. dakikada Juan Bernat attı.
Ev sahibi Rostov'a galibiyeti getiren golleri ise, 44. dakikada Sardar Azmoun, 49. dakikada penaltıdan Dmitri Poloz ve 67. dakikada Noboa kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 9 puanda grup ikincisi olarak kalırken, Rostov grupta ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve üçüncü sıraya çıktı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
- Beşiktaş taraftarından sessiz tezahürat!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER BU ORGANİZYON İÇİN ÖRGÜTLENMENİZE GEREK YOKTU İLK 30 DAKİKADA ZATEN BEFİCA KÖKTEN KESTİ KARGALARIN SESİNİ SOLUĞUNU NIAHAHAHHAHAAAA
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 118
Yorum
Ertac Bjk de gs gibi yemin ediyo kadıköy bjk ye mezar olcak
- Pençele Kartalım!
Toplam 25
Yorum
simariklar tabi tabi..
Gecenin sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.