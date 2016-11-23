"Bu atmosfer başka yerde yok"

Vitoria, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla analiz yapmaya gerek olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. İlk yarıda çok iyi oynadık ancak ikinci yarıda fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş kendi stadında oynadı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Böyle bir sonuç çıktı." dedi.

Siyah-beyazlı takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Vitoria, rakiplerinin ikinci yarıda reaksiyon göstererek oyuna ortak olduğunu ve hak ettiği sonucu elde ettiğini dile getirdi.

Beşiktaşlı taraftarları da değerlendiren Rui Vitoria, "Buradaki ortamı biliyorduk. Beşiktaş'ın çok heyecanlı taraftarı var. Bu atmosferi herhangi bir statta bulmak mümkün değil. Quaresma ve Aboubakar'ı kontrol etmemiz gerekiyordu ancak son 30 dakikada kontrolü kaybettik." ifadelerini kullandı.