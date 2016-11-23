Beşiktaş'tan destansı geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Grupta ilk 4 maç sonunda topladığı 6 puanla 3'üncü sırada olan Kartal, Benfica karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Vodafone Arena'daki maçta ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Şenol Güneş'in ekibi ikinci yarıda Portekizlileri sahadan sildi ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Cenk Tosun, Quaresma (pen) ve Aboubakar'ın golleriyle hayat bulan temsilcimiz Beşiktaş ikinci tur şansını son maça taşımayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla gruptaki puanını 7'ye çıkardı. 8 puanla 2. sırada kalan Benfica grubun son haftasında Napoli ile karşılaşırken, temsilcimiz iddiası olmayan Dinamo Kiev ile deplasmanında oynayacak.

VODAFONE ARENA'DA TARİHİ ANLAR

Siyah-beyazlı taraftarlar Benfica maçının başlama düdüğüyle, dünyada bir ilki gerçekleştirerek ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için bir dakika boyunca işaret diliyle tezahürat yaptı. 1 dakika sonunda siyah-beyazlı taraftarların coşkusuyla Dolmabahçe'de yer yerinden oynadı.

SLOVEN HAKEM BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ YEDİ

Benfica 2. dakikada gole çok yaklaştı. Eliseu'nun vuruşunda top direğe çarptı ve auta çıktı. 4'te Aboubakar'ın ağlara giden vuruşu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Hızlı başlayan maçta ilk gol 10. dakikada geldi. Mitroglou'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Guedes, Fabricio'dan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Benfica skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topla atağa çıkan Portekiz ekibinde Semedo, ceza sahası sol çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

3 KEZ DİREĞE ÇARPTI 4'ÜNCÜDE GOL GELDİ!

Maçın 31'inci dakikasında Vodafone Arena eşi benzeri olmayan bir gole sahne oldu. Benfica'nın kullandığı kornerde Mitroglou ve Salvio'nun üst üste 3 kafa vuruşunda top 3 kez direkte döndü 4. şutu çeken Fejsa golü attı. Bu skorla Benfica yarım saat sonunda farkı 3'e çıkarmış oldu.

Maçta ilk yarı 3-0 sona erdi.

CENK TOSUN'DAN MÜTHİŞ GOL

59. dakikada Cenk Tosun jeneriklik bir vuruşla farkı 2'ye indiren golü attı. Sağ kanattan havalandırılan ortaya mükemmel bir vole vuruşu yapan Cenk temsilcimizin umutlarını canlandırdı.

Cenk Tosun bu golle ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

DİREKLER BENFICA'YA ÇALIŞIYOR

Cenk Tosun kale sahasında vuruşunu yaptı, direğe çarpan top dışarı gitti.

QUARESMA BENFICA'YI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Kariyerinde Benfica'ya karşı 21. maçına çıkan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 81. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek 3-0'dan durumu 3-2'ye getirdi. Quaresma Benfica'ya karşı kariyerindeki 4. golünü attı.

ABOUBAKAR'DAN MÜTHİŞ GOL

Beşiktaş'ın beraberlik golü 88. dakikada Kamerunlu yıldız Aboubakar kaydetti. Quaresma'nın rabona ile arka direğe ortaladığı topta oluşan karambolde son vuruşu yapan Aboubakar sskoru 3-3'e getirdi.