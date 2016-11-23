Beşiktaş Avrupa Ligi'ni garantiledi
Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Napoli ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'ndaki mücadele golsüz sona erdi.
Napoli, mücadelede daha etkili bir görüntü çizmesine rağmen bir türlü golü bulamadı. Maç boyunca rakip kaleye 18 şut çeken İtalyan ekibi, sadece 5 isabet buldu.
Bu skorun ardından Napoli puanını 8 yaptı ve liderliğe yükseldi. Dinamo Kiev ise 2 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti; böylece Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı da garantilemiş oldu.
Grubun son haftasında Napoli, deplasmanda Benfica ile karşılaşacak ve gruptan çıkması için galibiyete ya da Beşiktaş'ın yenilmesine ihtiyacı olacak. Dinamo Kiev ise, temsilcimiz Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Beşiktaş Avrupa Ligi'ni garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.