Beşiktaş Avrupa Ligi'ni garantiledi

Napoli, mücadelede daha etkili bir görüntü çizmesine rağmen bir türlü golü bulamadı. Maç boyunca rakip kaleye 18 şut çeken İtalyan ekibi, sadece 5 isabet buldu.

Bu skorun ardından Napoli puanını 8 yaptı ve liderliğe yükseldi. Dinamo Kiev ise 2 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti; böylece Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı da garantilemiş oldu.

Grubun son haftasında Napoli, deplasmanda Benfica ile karşılaşacak ve gruptan çıkması için galibiyete ya da Beşiktaş'ın yenilmesine ihtiyacı olacak. Dinamo Kiev ise, temsilcimiz Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.