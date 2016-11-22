 Sevilla'da taraftar şiddeti – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Sevilla'da taraftar şiddeti

    Sevilla'da taraftar şiddeti

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam oynanacak Sevilla-Juventus maçı öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Sevilla yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, dün gece şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

    Yaşanan arbede sırasında Juventus taraftarı Belçikalı bir kişinin göğüs ve bacağından bıçaklandığı, yoğun bakıma alınan gencin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kavgada hafif yaralanan bir Juventus ve Sevilla taraftarı ise hastanede tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet yetkilileri, Sevilla taraftar grubundaki bazı isimlerin üzerinde araştırmalarının yoğunlaşmasına rağmen henüz gözaltına alınan olmadığını açıkladı.

    Güvenlik açısından yüksek riskliler kategorisinde gösterilen karşılaşma için yaklaşık bin 700 İtalyan taraftar Sevilla'ya gelirken, 800'e yakın emniyet görevlisi karşılaşmada görev alacak.

    H Grubu'nda daha önce oynanan Sevilla-Dinamo Zagreb maçı öncesinde de taraftarlar arasında benzer olaylar yaşanmıştı.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:16
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