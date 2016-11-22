Sevilla'da taraftar şiddeti
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam oynanacak Sevilla-Juventus maçı öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaşanan arbede sırasında Juventus taraftarı Belçikalı bir kişinin göğüs ve bacağından bıçaklandığı, yoğun bakıma alınan gencin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kavgada hafif yaralanan bir Juventus ve Sevilla taraftarı ise hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet yetkilileri, Sevilla taraftar grubundaki bazı isimlerin üzerinde araştırmalarının yoğunlaşmasına rağmen henüz gözaltına alınan olmadığını açıkladı.
Güvenlik açısından yüksek riskliler kategorisinde gösterilen karşılaşma için yaklaşık bin 700 İtalyan taraftar Sevilla'ya gelirken, 800'e yakın emniyet görevlisi karşılaşmada görev alacak.
H Grubu'nda daha önce oynanan Sevilla-Dinamo Zagreb maçı öncesinde de taraftarlar arasında benzer olaylar yaşanmıştı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:16
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat bizkendi evimzde gs yenemedik deil 2/3 topcunun labaliginden yenemedik sen daha kendi evinde kayseri yenemiyorsun başakşehire basılıyorsun bursaya evinde çakılıyorsun daha sayımmı boş konuşma naş
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat hakan biz beşiktaşız sizin civcivinize benzemeyiz haftaya boyunuzun ölçüsünü verelim anlarsın.
- Luis Cavanda pişman etti
Toplam 7
Yorum
horoz çok yönetim inşaat derdinde arsa derdinde futbolcudan kim anlar linnese şansmı verdiniz adam bi maç oynar 10 maç yok böyle topçumu kazanılır sabride cavandada linnes etmez ama bunu kimse göremez çünkü sabri selçuk sneijder takımda horoz çok
Sevilla'da taraftar şiddeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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