İngiltere, vize vermedi

Şampiyonlar Ligi'nde yarın başkent Londra'da Arsenal ile puan mücadelesi verecek Fransız ekibinin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Aurier, polis memuruna saldırdığı gerekçesiyle eylül ayında aldığı iki ay hapis cezası nedeniyle İngiltere'ye gidemedi.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık makamlarının Fildişi Sahilli futbolcuya ekim ayında vize verdiği ancak geçen hafta bu kararın değiştiği belirtildi.

Toulouse takımından transfer edilen ve 60 kez PSG formasını giyen Aurier, mayıs ayında Paris'in Champs-Elysees Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübünün çıkışında güvenlik görevlileriyle park sorunu nedeniyle kavga etmiş, iki taraf da şiddet uygulandığı gerekçesiyle birbirinden şikayetçi olmuştu. Kavgada, boynuna ve yüzüne darbe alan polis memurunun şikayeti kabul edilmişti.

Soruşturma sırasında suçlamaları reddeden, ilk yumruğun polisler tarafından atıldığını savunan 23 yaşındaki futbolcuya, ayrıca 2 bin 100 avro para cezası verilmişti.

A Grubu'nda onar puanla zirveyi paylaşan Arsenal ve PSG, yarın Emirates Stadı'nda TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.