Alman-İngiliz maçına atandı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 23 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 21.45'de Borussia-Park'da oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mustafa Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.