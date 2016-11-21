 Alman-İngiliz maçına atandı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Alman-İngiliz maçına atandı

    Alman-İngiliz maçına atandı

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 23 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 21.45'de Borussia-Park'da oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mustafa Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:57
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