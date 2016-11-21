Alman-İngiliz maçına atandı
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:57
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Yorum
Tiryaki 6S li kardeslerim futbol bu uzulmeyin,belkiiiiiii seneye nirvana ya ulasirsiniz.!.!.,ha bu arada bir cin con lu arkadasim da dogru yolu buldu.,kesinlikle duygusalmis.,adam fenere bahis yapti paralari goturdu.,iki golude robin atar dediydi.,valla sastim kaldim.,bence teknik direktorunuz olabilir diye dusunuyorum..,;))))))
- Beşiktaş topu rakibe vermedi
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Eagle Tolga cigerci iyi bir futbolcu. Ama bi Atiba degil !!!
- Beşiktaşlı oyunculardan derbi paylaşımı
Toplam 26
Yorum
Adrian Net bir skorla 3. Sıraya yükselen Fenerbahçe, arasındaki puan farkı hala 5 olan ve maç eksiği bulunan ligin gözde takımlarından Başakşehir'e gözdağı verdi.
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