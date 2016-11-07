Haftanın oyuncusu Mesut Özil
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol ve 2 asisti bulunuyor.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
- Talisca çabuk ayaklandı
Toplam 17
Yorum
remzi Avrupada yenilmiyoruz ne hakemi yılardır hakemle uğraşıp duruyorsunuz kaç tane pozusyon vardı gol olduda hakem vermedi
- Van Persie'den sakatlık açıklaması
Toplam 6
Yorum
Orhan Bakır Geçmiş olsun
- Talisca çabuk ayaklandı
Toplam 17
Yorum
remzi Hakemin arkasına saklanmayın abubakar atsa maç 5 olur kendinize bakın avrupadada yenilmiyoruz uefa da kimimiz var
Haftanın oyuncusu Mesut Özil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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