Mesut Özil'in golü 'en iyi gole' aday
Premier Lig ekibi Arsenal'de görev yapan Mesut Özil'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ludogorets'i 3-2 yendikleri karşılaşmada attığı gol, UEFA tarafından "haftanın en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e attığı gol, "4. haftanın en iyi golü" adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Mesut Özil'in rakip kaleciyle beraber 2 oyuncuyu saf dışı bırakarak attığı ve takımına galibiyeti getiren gol, "haftanın en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
Kupa 1'de bu sezon Arsenal adına 4 gol, 2 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, "en iyi gol" kategorisindeki rakipleri, Legia Varşova'dan Vadis Odjidja, Real Madrid'den Gareth Bale, Paris Saint-Germain'den Thomas Meunier ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın en iyi golü", UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:49
- Melo topun ağzında
Toplam 1
Yorum
aslanparcasi melo galatasaraya gelsin tek cimboma yakisir
- Tolgay Arslan çılgınlığı
Toplam 5
Yorum
Snr 500 bin euro'luk bir bonservisle alındığı düşünüldüğünde satış fiyatıyla rekorlara aday
- Tolgay Arslan çılgınlığı
Toplam 5
Yorum
motta61 togay aslında 500 milyon euro eder az demişsin :)
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