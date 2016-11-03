 Mesut Özil'in golü 'en iyi gole' aday – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Mesut Özil'in golü 'en iyi gole' aday

    Mesut Özil'in golü 'en iyi gole' aday

    Premier Lig ekibi Arsenal'de görev yapan Mesut Özil'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ludogorets'i 3-2 yendikleri karşılaşmada attığı gol, UEFA tarafından "haftanın en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e attığı gol, "4. haftanın en iyi golü" adayları arasında yer aldı.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Mesut Özil'in rakip kaleciyle beraber 2 oyuncuyu saf dışı bırakarak attığı ve takımına galibiyeti getiren gol, "haftanın en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

    Kupa 1'de bu sezon Arsenal adına 4 gol, 2 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, "en iyi gol" kategorisindeki rakipleri, Legia Varşova'dan Vadis Odjidja, Real Madrid'den Gareth Bale, Paris Saint-Germain'den Thomas Meunier ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın en iyi golü", UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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