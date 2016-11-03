Leverkusen 1 attı 3 aldı!

Gruptaki üç maçından da beraberlikle ayrılan Bayer Leverkusen ile Wembley Stadı'nı dolduran 85 bin taraftarının önünde galip gelerek ikinci tura bir adım daha yaklaşmak isteyen Tottenham Hotspur arasındaki mücadelenin ilk yarısında yüksek tempo pozisyon zenginliğine yansımadı.

İlk yarım saatlik bölümde iki takımın da kaleye şut atamadığı maçta ilk isabetli şut 33. dakikada Eriksen'den geldi ancak kaleci Leno gole izin vermedi. Ev sahibi ekibin yaptığı savunma hatasında Brandt'ın ceza alanında getirdiği topu önünde bulan Hernandez, bomboş pozisyondaki vuruşunda topu yandan auta gönderdi ve ilk yarıyı golsüz sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Ömer Toprak ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalan Alli'nin penaltı beklediği ancak İsveçli hakemin oyunu devam ettirdiği pozisyonda topu önünde bulan Eriksen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Bayer Leverkusenli futbolcuları çalımlayarak sağdan ceza alanına giren Walker'ın uzak köşeye yerden gönderdiği top yandan auta gitti. Aynı dakikada ceza alanında topla buluşan Hernandez, ilk vuruşunda Vertonghen'den dönen topu bir kez daha kaleye gönderdi. 29 yaşındaki Fransız file bekçisi Lloris, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada ev sahibi ekibin uzaklaştıramadığı tehlike Alman temsilcisine skor üstünlüğünü getirdi. Ceza alanı dışından Aranguiz'in çektiği şutta iki Tottenham Hotspurlu futbolcunun müdahale ettiği top Kampl'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris'in sağından ağlarla buluştu.

83. dakikada Alli'nin ceza alanı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına Eric Dier geçti. Bu futbolcunun etkili vuruşunda üst direkten dönen topu Ömer Toprak uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Bayer Leverkusen sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 6 puanla grupta Monaco'nun ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolculardan Ömer Toprak'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Hakan Çalhanoğlu ise 70. dakikada oyuna girdi.

FALCAO ATTI MONACO UÇTU

Grubun diğer maçında Fransız ekibi Monaco, evinde CSKA Moskova'yı 3-0'la geçti.

12. dakikada Germain'le 1-0 öne geçen Monaco, Falcao'nun 29 ve 41.dakikadalarda attığı gollerle mücadeleyi farklı kazandı.

Bu sonuçla 8 puana yükselen Monaco liderliğini sürdürürken, 2 puanda kalan Moskova ise son sıraya demir attı.