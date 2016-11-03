Higuain kurtaramadı!
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, sahasında Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
13.dakikada Higuain'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen İtalyan temsilcisi devreyi de 1-0 üstün kapattı.
İkinci yarı Lyon, 84. dakikada Corentin Tolisso'nun ayağından bulduğu gol ile 1 puanı kapmayı başardı.
Bu sonuçla 7 puana yükselen Juventus 2. sırada yer aldı. 3 puana yükselen Lyon ise 3. sırada kaldı.
SEVİLLA ZAGREB'İ RAHAT GEÇTİ
Grubun diğer maçında ise Sevilla, evinde Dinamo Zagreb'i 3-0'la geçti. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 31. dkikada Vietto, 66'da Escudero ve 80'de N'Zonzi'den geldi.
Bu sonuçla 10 puana yükselen Sevilla, Juventus'tan liderliği aldı. Dinamo Zagreb ise puansız son sıraya demir attı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:19
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Toplam 20
Yorum
MV Goruluyor ki artik Turk takimlarini uluslararsi arenada tutmak diye bir sey kalmadi. "hakemsiz fener" adli arkadas bu tur yorumlar hic hos degil. Sporu sevmek sevdirmek gerekli, her buldugumuz yerde kin ve nefret soylemleri hepimizi incitiyor. Herkesin sevdigi bir takim var oyle degil mi?
- Yasin kurban mı?
Toplam 30
Yorum
Deniz eskiler Yoo bardak dolu tasti
- Luis Cavanda’yı da yedi
Toplam 16
Yorum
Deniz eskilerden Ben su anda takimdaki en Iyi Galatasaraylinin sabri olduguna inaniyorum ve saygi duyuyorum ve eskiyi sampiyonluklari unutmuyorum peki siz nekadar gs lisiniz
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