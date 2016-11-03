 Higuain kurtaramadı! – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    kurtaramadı!

    Higuain kurtaramadı!

    H Grubu'nda , sahasında 'la 1-1 berabere kaldı.

    13.dakikada 'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen İtalyan temsilcisi devreyi de 1-0 üstün kapattı.

    İkinci yarı , 84. dakikada Corentin Tolisso'nun ayağından bulduğu gol ile 1 puanı kapmayı başardı.

    Bu sonuçla 7 puana yükselen 2. sırada yer aldı. 3 puana yükselen Lyon ise 3. sırada kaldı.

    SEVİLLA ZAGREB'İ RAHAT GEÇTİ
    Grubun diğer maçında ise Sevilla, evinde Dinamo Zagreb'i 3-0'la geçti. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 31. dkikada Vietto, 66'da Escudero ve 80'de N'Zonzi'den geldi.

    Bu sonuçla 10 puana yükselen Sevilla, Juventus'tan liderliği aldı. Dinamo Zagreb ise puansız son sıraya demir attı.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:19
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