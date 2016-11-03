Çılgın Türkler
Barcelona ağlarını iki kez sarsan İlkay Gündoğan ile Ludogorets’e jeneriklik bir gol atan Mesut Özil, Avrupa’nın en çok konuştuğu isimler arasına girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki gecenin en çok konuşulan iki futbolcu; İlkay Gündoğan ve Mesut Özil... Manchester City'nin 1-0 yenik duruma düştüğü Barcelona karşısında eşitlik golünü atan İlkay, karşılaşmadaki son sözü de söyleyen isimdi. City sahadan 3-1 galip ayrılırken, 2 gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu için Ada basını da, "Barça'yı yıkan Türk" ifadesini kullandı. Barcelona karşısında muhteşem oynadıkları söyleyen İlkay ise, "İki gol atmayı beklemiyordum. Hocamız, sakin olmamızı istedi. Sonuçta dünyanın en iyi takımına karşı sakin olmak önemli" sözlerini sarfetti.
Ludogorets ile 2-2 devam eden maçın 88. dakikasında sahne alan Mesut ise attığı golle Arsenal'i zafere taşıdı. Yıldız futbolcu, önce kalecinin üzerinden topu aşırdı, daha sonra iki rakibini ipe dizdi ve ağları sarstı. Sosyal medyanın da en çok konuştuğu Türk asıllı iki Alman oyuncu için 'Çılgın Türkler' yorumları yapıldı.
Ludogorets ile 2-2 devam eden maçın 88. dakikasında sahne alan Mesut ise attığı golle Arsenal'i zafere taşıdı. Yıldız futbolcu, önce kalecinin üzerinden topu aşırdı, daha sonra iki rakibini ipe dizdi ve ağları sarstı. Sosyal medyanın da en çok konuştuğu Türk asıllı iki Alman oyuncu için 'Çılgın Türkler' yorumları yapıldı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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