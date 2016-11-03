 Çılgın Türkler – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çılgın Türkler

    Çılgın Türkler

    ağlarını iki kez sarsan ile ’e jeneriklik bir gol atan , Avrupa’nın en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki gecenin en çok konuşulan iki futbolcu; İlkay Gündoğan ve Mesut Özil... 'nin 1-0 yenik duruma düştüğü Barcelona karşısında eşitlik golünü atan İlkay, karşılaşmadaki son sözü de söyleyen isimdi. City sahadan 3-1 galip ayrılırken, 2 gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu için Ada basını da, "Barça'yı yıkan Türk" ifadesini kullandı. karşısında muhteşem oynadıkları söyleyen İlkay ise, "İki gol atmayı beklemiyordum. Hocamız, sakin olmamızı istedi. Sonuçta dünyanın en iyi takımına karşı sakin olmak önemli" sözlerini sarfetti.

    ile 2-2 devam eden maçın 88. dakikasında sahne alan Mesut ise attığı golle Arsenal'i zafere taşıdı. Yıldız futbolcu, önce kalecinin üzerinden topu aşırdı, daha sonra iki rakibini ipe dizdi ve ağları sarstı. Sosyal medyanın da en çok konuştuğu Türk asıllı iki Alman oyuncu için 'Çılgın Türkler' yorumları yapıldı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:17
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