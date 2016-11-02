Son sözü Mesut söyledi!

Ludogorets deplasmanına çıkan Arsenal rakibi önünde 2-0 geriye düşmesine karşın önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren futbolcular 20. dakikada Granit Xhaka, 52. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada da Mesut Özil oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükselten Arsenal gruptan çıkmayı da garentilemiş oldu.