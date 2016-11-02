Son sözü Mesut söyledi!
Arsenal önce kabus gördü, ardından muhteşem bir geri dönüş ile kabustan uyandı. Mücadelede son sözü Mesut Özil söyledi.
Ludogorets deplasmanına çıkan Arsenal rakibi önünde 2-0 geriye düşmesine karşın önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.
İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren futbolcular 20. dakikada Granit Xhaka, 52. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada da Mesut Özil oldu.
Bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükselten Arsenal gruptan çıkmayı da garentilemiş oldu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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