 Son sözü Mesut söyledi! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Son sözü Mesut söyledi!

    Son sözü Mesut söyledi!

    Arsenal önce kabus gördü, ardından muhteşem bir geri dönüş ile kabustan uyandı. Mücadelede son sözü Mesut Özil söyledi.

    Ludogorets deplasmanına çıkan Arsenal rakibi önünde 2-0 geriye düşmesine karşın önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

    İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren futbolcular 20. dakikada Granit Xhaka, 52. dakikada Olivier Giroud ve 87. dakikada da Mesut Özil oldu.

    Bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükselten Arsenal gruptan çıkmayı da garentilemiş oldu.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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