Leverkusen 1 attı 3 aldı!
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayer Leverkusen, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. Leverkusen'e galibiyeti getiren gol 65.dakikada Kevin Kampl'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Leverkusen 2. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Tottenham ise 3. sıraya geriledi.
Leverkusen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giyerken, Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın son yarım saatinde şans buldu.
FALCAO ATTI MONACO UÇTU
Grubun diğer maçında Fransız ekibi Monaco, evinde CSKA Moskova'yı 3-0'la geçti.
12. dakikada Germain'le 1-0 öne geçen Monaco, Falcao'nun 29 ve 41.dakikadalarda attığı gollerle mücadeleyi farklı kazandı.
Bu sonuçla 8 puana yükselen Monaco liderliğini sürdürürken, 2 puanda kalan Moskova ise son sıraya demir attı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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