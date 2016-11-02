‘Kendi ödevimizi yapalım’
Beşiktaş'ta 266 gün sonra ilk 11'de maça çıkan Luiz Rhodolfo, bitmiş bir şeyin olmadığını vurguladı.
Brezilyalı, "Güçlü ve köklü takımlardan kurulu bir gruptayız. Her şey olabilir. Bitmiş bir şey yok. Kendi ödevimizi yapmamız lazım" diye konuştu.
'4 PUANA 'EVET' DERDİK'
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından 6 maç sonra sahaya ayak basan Oğuzhan Özyakup, beraberliğe sevindi. Oğuzhan, "1 puan bizim için iyi. Napoli'nin güçlü olduğunu biliyoruz. Maçlar oynanmadan iki maça 4 puan deselerdi, biz 'evet' derdik" dedi.
ATİBA DİREĞE TAKILDI
Sakatlığı nedeniyle G.Birliği maçında oynamayan Atiba, iyileşmesinin ardından Napoli karşısında sahaya kaptan olarak çıktı. Kanadalı dinamonun, 29'da kaleciyle karşı karşıya müsait durumda attığı şut yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
'4 PUANA 'EVET' DERDİK'
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından 6 maç sonra sahaya ayak basan Oğuzhan Özyakup, beraberliğe sevindi. Oğuzhan, "1 puan bizim için iyi. Napoli'nin güçlü olduğunu biliyoruz. Maçlar oynanmadan iki maça 4 puan deselerdi, biz 'evet' derdik" dedi.
ATİBA DİREĞE TAKILDI
Sakatlığı nedeniyle G.Birliği maçında oynamayan Atiba, iyileşmesinin ardından Napoli karşısında sahaya kaptan olarak çıktı. Kanadalı dinamonun, 29'da kaleciyle karşı karşıya müsait durumda attığı şut yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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