 ‘Kendi ödevimizi yapalım’ – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Kendi ödevimizi yapalım’

    ‘Kendi ödevimizi yapalım’

    Beşiktaş'ta 266 gün sonra ilk 11'de maça çıkan Luiz , bitmiş bir şeyin olmadığını vurguladı.

    Brezilyalı, "Güçlü ve köklü takımlardan kurulu bir gruptayız. Her şey olabilir. Bitmiş bir şey yok. Kendi ödevimizi yapmamız lazım" diye konuştu.

    '4 PUANA 'EVET' DERDİK'
    Beşiktaş'ta sakatlığının ardından 6 maç sonra sahaya ayak basan Oğuzhan Özyakup, beraberliğe sevindi. Oğuzhan, "1 puan bizim için iyi. Napoli'nin güçlü olduğunu biliyoruz. Maçlar oynanmadan iki maça 4 puan deselerdi, biz 'evet' derdik" dedi.

    ATİBA DİREĞE TAKILDI
    Sakatlığı nedeniyle G.Birliği maçında oynamayan Atiba, iyileşmesinin ardından Napoli karşısında sahaya kaptan olarak çıktı. Kanadalı dinamonun, 29'da kaleciyle karşı karşıya müsait durumda attığı şut yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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