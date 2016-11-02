 Kavgaya gelmişler – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kavgaya gelmişler

    Kavgaya gelmişler

    ’deki maç öncesi şehrin ara sokaklarında Beşiktaşlı taraftarlara saldıran İtalyanlar İstanbul’da da rahat durmadı. Önce havaalanı ardından da Şirinevler’de kavga çıkardılar.

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Napoli ile oynayacağı karşılaşma öncesi en çok İtalyan holiganlardan korkuluyordu. Çizme'de oynanan mücadeleden bir gece önce siyah- beyazlı taraftarlara ara sokaklarda saldıran 'li holiganlar İstanbul'u da birbirine kattı. Yoğun önlemler arasında Atatürk Havaalanı'na gelen Napoli taraftarı olay çıkarmaya burada başladı. Havaalanında bulunan vatandaşlarla atışan İtalyanlar, hareket çekerek tahriklerini sürdürdü. Manchester United'ı desteklemek için İstanbul'a gelen Iraklı taraftarlara da saldırdılar. Napoli'li holiganlar, kendilerini Beşiktaş taraftarıyla karşı karşıya getirmemek için büyük özen gösteren polisle de yer yer tartıştı. Gün boyunca İstanbul'da her türlü çirkefliği yapan Napoli'liler şehirden ayrılınca herkes derin bir "Oh" çekti. Oysa karşılaşma öncesi Napoli kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlarını, Türkiye'nin örf ve adetlerine saygı göstermeleri konusunda uyarmıştı.

    STATTA BÜYÜK COŞKU
    Siyah-beyazlı taraftarlar heyecanla dünkü Napoli karşılaşmasını bekliyorlardı. Deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetin ardından 41 bin 903 siyahbeyazlı taraftar Vodafone Arena'yı doldurdu. Napoli'li holiganların çirkin tahriklerine kapılmayan Beşiktaşlılar, stadı bayram yerine çevirdi. 90 dakika susmayıp takımlarına centilmence destek verdiler.

    BULGARLAR ARENA'DA!
    Napoli taraftarı, İstanbul'a gelmeden önce Bulgar holiganlarla birlikte hareket etti. Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv takımının 'ultras' grubu da Vodafone Arena'daydı. İtalyan ve Bulgar taraftarların ortak hareket ederek İstanbul'da Beşiktaşlılar'a saldırdığı ortaya çıktı. Bu arada Napoli taraftarının yanlarında getirdikleri bayrakların sopalarını adeta silah olarak kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

    KEMERLER ÇIKARILDI
    Napoli'de İtalyan polisi, Beşiktaşlılara eziyet etmişti. İstanbul'da emniyet, Napoli taraftarına onların yaptıkları gibi 'şehir turu' attırmazken stada girişlerinde benzer şekilde kemerleri çıkarıldı. Kemerler maç sonu verilmek üzere toplandı.

    ŞİRİNEVLER'DE KARGAŞA
    Napoli taraftarı, Şirinevler metro durağında ellerindeki sopalarla boyunlarında siyah-beyaz atkı olan Beşiktaşlılar'a saldırdı. Vatandaşların arada kaldığı tartışmayı polis engelledi. Bazı taraftarlar yaralandı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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