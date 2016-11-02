Kavgaya gelmişler
Napoli’deki maç öncesi şehrin ara sokaklarında Beşiktaşlı taraftarlara saldıran İtalyanlar İstanbul’da da rahat durmadı. Önce havaalanı ardından da Şirinevler’de kavga çıkardılar.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Napoli ile oynayacağı karşılaşma öncesi en çok İtalyan holiganlardan korkuluyordu. Çizme'de oynanan mücadeleden bir gece önce siyah- beyazlı taraftarlara ara sokaklarda saldıran Napoli'li holiganlar İstanbul'u da birbirine kattı. Yoğun önlemler arasında Atatürk Havaalanı'na gelen Napoli taraftarı olay çıkarmaya burada başladı. Havaalanında bulunan vatandaşlarla atışan İtalyanlar, hareket çekerek tahriklerini sürdürdü. Manchester United'ı desteklemek için İstanbul'a gelen Iraklı taraftarlara da saldırdılar. Napoli'li holiganlar, kendilerini Beşiktaş taraftarıyla karşı karşıya getirmemek için büyük özen gösteren polisle de yer yer tartıştı. Gün boyunca İstanbul'da her türlü çirkefliği yapan Napoli'liler şehirden ayrılınca herkes derin bir "Oh" çekti. Oysa karşılaşma öncesi Napoli kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlarını, Türkiye'nin örf ve adetlerine saygı göstermeleri konusunda uyarmıştı.
STATTA BÜYÜK COŞKU
Siyah-beyazlı taraftarlar heyecanla dünkü Napoli karşılaşmasını bekliyorlardı. Deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetin ardından 41 bin 903 siyahbeyazlı taraftar Vodafone Arena'yı doldurdu. Napoli'li holiganların çirkin tahriklerine kapılmayan Beşiktaşlılar, stadı bayram yerine çevirdi. 90 dakika susmayıp takımlarına centilmence destek verdiler.
BULGARLAR ARENA'DA!
Napoli taraftarı, İstanbul'a gelmeden önce Bulgar holiganlarla birlikte hareket etti. Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv takımının 'ultras' grubu da Vodafone Arena'daydı. İtalyan ve Bulgar taraftarların ortak hareket ederek İstanbul'da Beşiktaşlılar'a saldırdığı ortaya çıktı. Bu arada Napoli taraftarının yanlarında getirdikleri bayrakların sopalarını adeta silah olarak kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
KEMERLER ÇIKARILDI
Napoli'de İtalyan polisi, Beşiktaşlılara eziyet etmişti. İstanbul'da emniyet, Napoli taraftarına onların yaptıkları gibi 'şehir turu' attırmazken stada girişlerinde benzer şekilde kemerleri çıkarıldı. Kemerler maç sonu verilmek üzere toplandı.
ŞİRİNEVLER'DE KARGAŞA
Napoli taraftarı, Şirinevler metro durağında ellerindeki sopalarla boyunlarında siyah-beyaz atkı olan Beşiktaşlılar'a saldırdı. Vatandaşların arada kaldığı tartışmayı polis engelledi. Bazı taraftarlar yaralandı.
STATTA BÜYÜK COŞKU
Siyah-beyazlı taraftarlar heyecanla dünkü Napoli karşılaşmasını bekliyorlardı. Deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetin ardından 41 bin 903 siyahbeyazlı taraftar Vodafone Arena'yı doldurdu. Napoli'li holiganların çirkin tahriklerine kapılmayan Beşiktaşlılar, stadı bayram yerine çevirdi. 90 dakika susmayıp takımlarına centilmence destek verdiler.
BULGARLAR ARENA'DA!
Napoli taraftarı, İstanbul'a gelmeden önce Bulgar holiganlarla birlikte hareket etti. Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv takımının 'ultras' grubu da Vodafone Arena'daydı. İtalyan ve Bulgar taraftarların ortak hareket ederek İstanbul'da Beşiktaşlılar'a saldırdığı ortaya çıktı. Bu arada Napoli taraftarının yanlarında getirdikleri bayrakların sopalarını adeta silah olarak kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
KEMERLER ÇIKARILDI
Napoli'de İtalyan polisi, Beşiktaşlılara eziyet etmişti. İstanbul'da emniyet, Napoli taraftarına onların yaptıkları gibi 'şehir turu' attırmazken stada girişlerinde benzer şekilde kemerleri çıkarıldı. Kemerler maç sonu verilmek üzere toplandı.
ŞİRİNEVLER'DE KARGAŞA
Napoli taraftarı, Şirinevler metro durağında ellerindeki sopalarla boyunlarında siyah-beyaz atkı olan Beşiktaşlılar'a saldırdı. Vatandaşların arada kaldığı tartışmayı polis engelledi. Bazı taraftarlar yaralandı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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