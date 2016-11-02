İlkay Barça'yı darmaduman etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın iki gol attığı maçta Barcelona'yı 3-1 yendi.

Rakibine göre puana daha çok ihtiyacı olan Manchester City, seyircisinin desteğini de alarak tempolu başladığı maçın ilk 20 dakikalık bölümünde Sterling ve Agüero ile erken gol bulmaya çalıştı. 14. dakikada Umtiti'yle girdiği mücadelede ceza alanında yerde kalan Sterling'in penaltı beklentisine Macar hakem Viktor Kassai sarı kartla karşılık verirken, bu pozisyondan yedi dakika sonda Manchester City'nin gol umudu Agüero'nun şutunda savunmadan dönün topu ani atağa çeviren Barcelona öne geçti.

Sol kanatta hareketlenen Neymar'ın pasıyla ceza alanına giren Messi'nin yerden vuruşunda top kaleci Caballero'nun yanından ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

28. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Neymar'ın açısı daralmasına karşın yaptığı etkili vuruşu iyi yer tutan kaleci Caballero son anda kornere çelerken, İspanyol ekibin 35. dakikada Messi-Suarez ikilisiyle ürettiği ikinci gol tehlikesinde Uruguaylı futbolcu müsait pozisyonda topu kafa vuruşuyla yandan auta attı.

Son lig maçında iki gol ve bir asistle takımını sırtlayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 39. dakikada sahneye çıkarak skora eşitliği getirdi. Barcelona savunmasının hatasında topla buluşan Agüero'nun ceza yayından çıkardığı pası sağ taraftan ceza alanına giren Sterling bekletmeden solundaki İlkay'a gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya tüm hatlarıyla Barcelona kalesine yüklenerek başlayan Manchester City, istediği golü bulmak için fazla beklemedi. 46. dakikada Sterling'in yan filelerde kalan vuruşuyla tribünleri ayağa kaldıran Manchester ekibi, David Silva'nın ceza alanı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Belçikalı De Bruyne'nin muhteşem vuruşuyla 2-1 üstünlüğü yakaladı.

65. dakikada sağ kanatta hareketlenen Suarez, Stones'u bacak arası çalımla geçtikten sonra pasını Gomes'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top üst direkten geri döndü. 74. dakikada De Bruyne'nin sürüklediği Manchester City atağında Navas'ın sağ taraftan çıkardığı topu Agüero, müsait durumdaki İlkay'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda ev sahibi ekip iki farklı üstünlüğü sağladı.

Manchester City, dördüncü hafta maçında Barcelona'yı 3-1 yenerek gruptaki ikinci galibiyetine uzandı.

MANCHESTER CİTY ŞANSIZLIĞINI KIRDI

Manchester City, bugüne kadar oynadığı maçlarda hiç yenemediği Barcelona karşısında ilk galibiyetini Pep Guardiola yönetiminde aldı.

Grupta ilk maçında Borussia Mönchengladbach'ı yenen, Celtic ile berabere kalarak 4 puanla ikinci sırada yer alan Manchester City, 2008-2012 yıllarında Barcelona'yı çalıştıran teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde, daha önce 5 maçta da yenildiği rakibine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

İki takım son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya gelirken, İspanyol temsilcisi dört maçı da kazanmasını bildi. Barcelona, bu sezon gruptaki üçüncü hafta maçında da 4-0 gibi farklı skorla galip gelmişti.

Barcelona'yı çalıştırdığı dört yılda ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü de La Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kazanan 45 yaşındaki Guardiola, Bayern Münih'in ardından Manchester City ile de eski takımını İspanya'ya eli boş gönderdi. Guardiola yönetimindeki Bayern Münih, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşleşmesinin ilk maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 yenilmiş, rövanş mücadelesini ise 3-2 kazanmış ancak final biletini alamamıştı.

İLKAY'DAN 5 GÜNDE 4 GOL

Manchester City'nin sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı İlkay Gündoğan, takımının lig ve Avrupa kulvarında 5 gün içinde oynadığı iki maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Cumartesi günü ligde 4-0 kazandıkları West Bromwich maçında Agüero'nun ilk golüne asist yapan ve son 11 dakikada rakip fileleri iki kez havalandıran 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay, Barcelona karşısında da takımı adına perdeyi açan ve kapatan golleri kaydetti.

Sakatlıktan çıktıktan sonra Manchester City maçının kadrosuna dahil edilen Arda Turan da bu sezon ikinci kez Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.

Barcelona'nın Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynadığı ikinci hafta mücadelesinde 60. dakikada oyuna giren Arda Turan, Manchester City deplasmanında da 61. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil oldu.

MESSİ "DALYA" YAPTI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Manchester City karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, bu maçların 59'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, rakip fileleri 86 kez havalandırdı. 2006, 2009, 2011 ve 2015 yıllarında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Messi, 7 kez de "hat-trick" yapma başarısını gösterdi.

Messi, bir dönem Fenerbahçe formasını da giyen Brezilyalı Roberto Carlos'dan sonra Avrupa dışından bu rakama ulaşan ikinci futbolcu oldu. Carlos, "Devler Ligi"nde 120 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

MESSİ GRUP MAÇLARINDA ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Manchester City karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Messi, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 54 gole ulaşarak zirvenin yeni sahibi oldu.

"Devler Ligi'nde grup aşamasında Raul 53 golle ikinci sırada yer alırken, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun 51 golü bulunuyor.

YANLIŞ ALARM PANİĞİ

60 bin kişi kapasiteli Etihad Stadı, maçtan önce yanlış alarm nedeniyle boşaltıldı.

Maçın başlamasına yaklaşık iki saat kala stada gelmeye başlayan ve tribündeki yerlerini alan az sayıdaki taraftar, yanlışlıkla çalındığı sonradan anlaşılan yangın alarmı nedeniyle dışarı çıkarıldı. Güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından taraftarlar ve görevliler yeniden stada alındı.