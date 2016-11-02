Higuain kurtaramadı!
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, sahasında Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
13.dakikada Higuain'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen İtalyan temsilcisi devreyi de 1-0 üstün kapattı.
İkinci yarı Lyon, 84. dakikada Corentin Tolisso'nun ayağından bulduğu gol ile 1 puanı kapmayı başardı.
Bu sonuçla 7 puana yükselen Juventus 2. sırada yer aldı. 3 puana yükselen Lyon ise 3. sırada kaldı.
SEVİLLA ZAGREB'İ RAHAT GEÇTİ
Grubun diğer maçında ise Sevilla, evinde Dinamo Zagreb'i 3-0'la geçti. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 31. dkikada Vietto, 66'da Escudero ve 80'de N'Zonzi'den geldi.
Bu sonuçla 10 puana yükselen Sevilla, Juventus'tan liderliği aldı. Dinamo Zagreb ise puansız son sıraya demir attı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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