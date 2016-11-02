 ''Gurur duydum'' – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Gurur duydum''

    ''Gurur duydum''

    beraberliği böyle yorumladı: “Takımımla gurur duyuyorum. Kaybetsek de gurur duyuyorum. Maç başında oyunculara hem mutlu olalım, hem gurur duyalım dedim. Mutluluğumuz biraz az oldu ama, yine gurur duyuyorum”

    Beşiktaş teknik direktörü , Napoli karşısında futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Öne geçtikten sonra golü yememeleri gerektiğine değinen Güneş, "Ben takımımla gurur duyuyorum. Kaybetsek de gurur duyuyorum. Öne geçtikten sonra o golü yememeliydik. Buna üzüldük" dedi. Taraftarın müthiş desteğine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, "Zor maçtı. İyi bir rakiple oynadık. Seyircinin olağanüstü desteği vardı. Onların bize çok katkısı oldu. Maç oyun tarzımızın dışında oynamamızı gerektirdi, taraftarımız da buna saygı gösterdi" ifadelerini kullandı. "Kazansak büyük bir avantaj olurdu" diyen Beşiktaş teknik direktörü, yenilmeleri halinde avantajı yitireceklerine dikkat çekti.

    ENTERESAN BİR GRUP
    Şenol Güneş, takımıyla gurur duyduğunu da belirtirken maç toplantısı konuşmasını aktarıp, "Maç başında oyunculara hem mutlu olalım, hem gurur duyalım dedim. Mutluluğumuz biraz az oldu ama, yine gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. İlginç bir grupta yer aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0 dan sonra oyunu kopartıp galip gelebilirdik. Bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyuncular iyiydi ve iyi maç oldu. Enteresan bir grup. 4 puan aldık Napoli'den. Benfica ile kendi sahamızda oynayacağız. Şimdi ona odaklanacağız. Kendi sahamızda Benfica'yı yendiğimiz zaman avantajlı konuma geçeceğiz. Sonra Kiev'e bakarız."
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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