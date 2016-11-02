''Gurur duydum''
Şenol Güneş beraberliği böyle yorumladı: “Takımımla gurur duyuyorum. Kaybetsek de gurur duyuyorum. Maç başında oyunculara hem mutlu olalım, hem gurur duyalım dedim. Mutluluğumuz biraz az oldu ama, yine gurur duyuyorum”
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Napoli karşısında futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Öne geçtikten sonra golü yememeleri gerektiğine değinen Güneş, "Ben takımımla gurur duyuyorum. Kaybetsek de gurur duyuyorum. Öne geçtikten sonra o golü yememeliydik. Buna üzüldük" dedi. Taraftarın müthiş desteğine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, "Zor maçtı. İyi bir rakiple oynadık. Seyircinin olağanüstü desteği vardı. Onların bize çok katkısı oldu. Maç oyun tarzımızın dışında oynamamızı gerektirdi, taraftarımız da buna saygı gösterdi" ifadelerini kullandı. "Kazansak büyük bir avantaj olurdu" diyen Beşiktaş teknik direktörü, yenilmeleri halinde avantajı yitireceklerine dikkat çekti.
ENTERESAN BİR GRUP
Şenol Güneş, takımıyla gurur duyduğunu da belirtirken maç toplantısı konuşmasını aktarıp, "Maç başında oyunculara hem mutlu olalım, hem gurur duyalım dedim. Mutluluğumuz biraz az oldu ama, yine gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. İlginç bir grupta yer aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0 dan sonra oyunu kopartıp galip gelebilirdik. Bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyuncular iyiydi ve iyi maç oldu. Enteresan bir grup. 4 puan aldık Napoli'den. Benfica ile kendi sahamızda oynayacağız. Şimdi ona odaklanacağız. Kendi sahamızda Benfica'yı yendiğimiz zaman avantajlı konuma geçeceğiz. Sonra Kiev'e bakarız."
ENTERESAN BİR GRUP
Şenol Güneş, takımıyla gurur duyduğunu da belirtirken maç toplantısı konuşmasını aktarıp, "Maç başında oyunculara hem mutlu olalım, hem gurur duyalım dedim. Mutluluğumuz biraz az oldu ama, yine gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. İlginç bir grupta yer aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0 dan sonra oyunu kopartıp galip gelebilirdik. Bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyuncular iyiydi ve iyi maç oldu. Enteresan bir grup. 4 puan aldık Napoli'den. Benfica ile kendi sahamızda oynayacağız. Şimdi ona odaklanacağız. Kendi sahamızda Benfica'yı yendiğimiz zaman avantajlı konuma geçeceğiz. Sonra Kiev'e bakarız."
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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