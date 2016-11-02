Dusko Tosic sakatlandı!
Beşiktaş'ta? bir sakatlık şoku daha yaşandı. Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'in sakatlıklarının ardından, dün akşam oynanan Napoli maçında da Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic sakatlandı.
Caner'in yokluğunda savunmanın solunda görevlendirilen Tosic, 20'inci dakikada sekmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, devam etmek istedi ancak ağrıları buna izin vermedi. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Tosic, kenar yönetimine işaret ederek değiştirilmesini istedi ve 24'üncü dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Bu değişiklik sonrası sol kanatta oynayan Adriano sol beke geri döndü. Trabzon maçında cezalı olduu için forma giyemeyecek olan Tosic'in bugün MR'ı çekilecek.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Dusko Tosic sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.