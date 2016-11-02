Beşiktaş'ta? bir sakatlık şoku daha yaşandı. Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'in sakatlıklarının ardından, dün akşam oynanan Napoli maçında da Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic sakatlandı.

Caner'in yokluğunda savunmanın solunda görevlendirilen Tosic, 20'inci dakikada sekmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, devam etmek istedi ancak ağrıları buna izin vermedi. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Tosic, kenar yönetimine işaret ederek değiştirilmesini istedi ve 24'üncü dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Bu değişiklik sonrası sol kanatta oynayan Adriano sol beke geri döndü. Trabzon maçında cezalı olduu için forma giyemeyecek olan Tosic'in bugün MR'ı çekilecek.