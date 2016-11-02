Dinamo Aboubakar

Vincent Aboubakar, Napoli karşısında en çalışkan isimlerdendi. Tosic’in çıkmasıyla santrfordan sağ kanada geçen Kamerunlu bu sefer gol atamadı ama penaltıyı yaptırdı.

İtalya'daki maçın kahramanı Vincent Aboubakar, Vodafone Arena'da da sahanın en çalışkan isimleri arasındaydı. 24'te Tosic'in sakatlanıp çıkmasıyla sağ kanada geçen ve birçok pozisyona giren Kamerunlu golcünün 6'daki golü faul gerekçesiyle sayılmadı. 8'de Q7'ye verdiği kötü pasla Beşiktaş'ı golden etti. 21'de Tolgay'ın ortasında gelişine vuruşu auta çıktı. 40'taki şutu kalecide kaldı ve 75'te sağdan ceza sahasına girerken attığı çalımda ağır kalınca topu kaybedip bir pozisyondan daha yararlanamadı. Gol atamamasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Aboubakar, 79'da yaptığı ortada topun Maksimovic'in koluna çarpmasıyla penaltı kazandırdı ve yine maça doğruKamerunlu dün yine çok iyiydi, bir penaltı yaptırdı. dan etki etmeyi başardı.