 Dinamo Aboubakar – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dinamo Aboubakar

    Dinamo Aboubakar

    , Napoli karşısında en çalışkan isimlerdendi. Tosic’in çıkmasıyla santrfordan sağ kanada geçen Kamerunlu bu sefer gol atamadı ama penaltıyı yaptırdı.

    İtalya'daki maçın kahramanı Vincent Aboubakar, Vodafone Arena'da da sahanın en çalışkan isimleri arasındaydı. 24'te Tosic'in sakatlanıp çıkmasıyla sağ kanada geçen ve birçok pozisyona giren Kamerunlu golcünün 6'daki golü faul gerekçesiyle sayılmadı. 8'de Q7'ye verdiği kötü pasla Beşiktaş'ı golden etti. 21'de Tolgay'ın ortasında gelişine vuruşu auta çıktı. 40'taki şutu kalecide kaldı ve 75'te sağdan ceza sahasına girerken attığı çalımda ağır kalınca topu kaybedip bir pozisyondan daha yararlanamadı. Gol atamamasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Aboubakar, 79'da yaptığı ortada topun Maksimovic'in koluna çarpmasıyla penaltı kazandırdı ve yine maça doğruKamerunlu dün yine çok iyiydi, bir penaltı yaptırdı. dan etki etmeyi başardı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dinamo Aboubakar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.